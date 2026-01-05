Відео
Не викидайте овочеві очистки — вони працюють краще за добрива

Не викидайте овочеві очистки — вони працюють краще за добрива

Дата публікації: 5 січня 2026 19:58
Як використовувати овочеві очистки на городі - простий трюк для підживлення ґрунту
Людина викидає овочеві очищення в компост. Фото: Freepik

На городі немає дрібниць — навіть звичайні картопляні та морквяні очистки можуть стати цінним добривом. Один простий трюк допомагає підживити ґрунт і підвищити врожайність без зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати овочеві відходи для майбутнього врожаю.

Читайте також:

Використання очисток у компості

Овочеві рештки — чудовий "зелений" компонент для компосту. Вони швидко розкладаються, насичують масу органікою та прискорюють утворення поживного перегною. Подрібнення очисток перед закладанням значно пришвидшує процес.

Підживлення грядок картопляною шкіркою

Картопляні очистки містять крохмаль і калій, тому їх закопують під смородину, малину та огірки. Такий метод стимулює ріст, покращує структуру ґрунту і допомагає отримати сильніші кущі та більший урожай без хімії.

Рідке добриво з овочевих відходів

Очистки моркви, буряка чи цибулі заливають теплою водою на кілька днів. Отриманий настій використовують для поливу розсади. Підживка м’яка, не обпікає корені та забезпечує рослини необхідними мікроелементами.

Захист від шкідників за допомогою цибулиння

Цибулеве лушпиння підходить для приготування натурального відвару проти попелиці. Обприскування рослин таким розчином безпечне для врожаю, але ефективно відлякує шкідників і зміцнює листя.

Ми пояснювали те, у яких випадках зимова пересадка є необхідною.

Також розповідали про те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Раніше повідомлялося про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

овочі поради город сад ефективні способи компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
