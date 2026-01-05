Видео
Главная Дом и огород Не выбрасывайте овощные очистки — они работают лучше удобрений

Не выбрасывайте овощные очистки — они работают лучше удобрений

Дата публикации 5 января 2026 19:58
Как использовать овощные очистки на огороде - простой трюк для подкормки почвы
Человек выбрасывает овощные очистки в компост. Фото: Freepik

На огороде нет мелочей — даже обычные картофельные и морковные очистки могут стать ценным удобрением. Один простой трюк помогает подкормить почву и повысить урожайность без лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать овощные отходы для будущего урожая.

Использование очисток в компосте

Овощные остатки — отличный "зеленый" компонент для компоста. Они быстро разлагаются, насыщают массу органикой и ускоряют образование питательного перегноя. Измельчение очисток перед закладкой значительно ускоряет процесс.

Подкормка грядок картофельной кожурой

Картофельные очистки содержат крахмал и калий, поэтому их закапывают под смородину, малину и огурцы. Такой метод стимулирует рост, улучшает структуру почвы и помогает получить более сильные кусты и больший урожай без химии.

Жидкое удобрение из овощных отходов

Очистки моркови, свеклы или лука заливают теплой водой на несколько дней. Полученный настой используют для полива рассады. Подкормка мягкая, не обжигает корни и обеспечивает растения необходимыми микроэлементами.

Защита от вредителей с помощью луковой шелухи

Луковая шелуха подходит для приготовления натурального отвара против тли. Опрыскивание растений таким раствором безопасно для урожая, но эффективно отпугивает вредителей и укрепляет листья.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
