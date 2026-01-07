Посівний календар на січень 2026 - сприятливі дні та що сіяти для розсади

Людина садить розсаду. Фото: House Digest

Посівний календар на січень 2026 підказує городникам, які культури варто сіяти на початку року та які дні вважаються найсприятливішими. Саме в цей період закладається основа міцної розсади та майбутнього врожаю.

Новини.LIVE розповідає, коли і що найкраще висівати в січні.

Найкращі дні для посіву у січні 2026

Січень — стартовий місяць для тих, хто хоче отримати сильну і здорову розсаду. Найсприятливіші дні за місячним календарем: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 і 31 січня. У ці дати добре:

висівати овочеві культури;

садити зелень на підвіконні;

пересаджувати кімнатні квіти;

укорінювати живці;

доглядати рослини в теплиці.

Що сіяти в січні: поради городникам

У першому місяці року варто планово підходити до вибору культур. Найбільш вдалі посіви:

1-3 січня — селера, цибуля-порей;

4-7 та 17-20 січня — зелень, салати, шпинат;

4-5, 12-13, 21-23, 31 січня — томати, перець, баклажани;

6-7, 12-13 січня — кімнатні та декоративні квіти;

19-20 січня — бобові у теплиці;

27-28 січня — полуниця й суниця на розсаду.

Несприятливі дні для посіву

Є дні, коли садові роботи краще відкласти: 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29 і 30 січня. У ці періоди радять лише планувати посадки, сортувати насіння та готувати інвентар. Також варто утриматися від пересадок та поливу, адже рослини в ці дати реагують слабше й повільніше відновлюються.

