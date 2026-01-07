Відео
Головна Дім та город Посівний календар на січень 2026 — сприятливі дні

Посівний календар на січень 2026 — сприятливі дні

Дата публікації: 7 січня 2026 01:15
Посівний календар на січень 2026 - сприятливі дні та що сіяти для розсади
Людина садить розсаду. Фото: House Digest

Посівний календар на січень 2026 підказує городникам, які культури варто сіяти на початку року та які дні вважаються найсприятливішими. Саме в цей період закладається основа міцної розсади та майбутнього врожаю.

Новини.LIVE розповідає, коли і що найкраще висівати в січні.

Читайте також:

Найкращі дні для посіву у січні 2026

Січень — стартовий місяць для тих, хто хоче отримати сильну і здорову розсаду. Найсприятливіші дні за місячним календарем: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 і 31 січня. У ці дати добре:

  • висівати овочеві культури;
  • садити зелень на підвіконні;
  • пересаджувати кімнатні квіти;
  • укорінювати живці;
  • доглядати рослини в теплиці.

Що сіяти в січні: поради городникам

У першому місяці року варто планово підходити до вибору культур. Найбільш вдалі посіви:

  • 1-3 січня — селера, цибуля-порей;
  • 4-7 та 17-20 січня — зелень, салати, шпинат;
  • 4-5, 12-13, 21-23, 31 січня — томати, перець, баклажани;
  • 6-7, 12-13 січня — кімнатні та декоративні квіти;
  • 19-20 січня — бобові у теплиці;
  • 27-28 січня — полуниця й суниця на розсаду.

Несприятливі дні для посіву

Є дні, коли садові роботи краще відкласти: 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29 і 30 січня. У ці періоди радять лише планувати посадки, сортувати насіння та готувати інвентар. Також варто утриматися від пересадок та поливу, адже рослини в ці дати реагують слабше й повільніше відновлюються.

Ми вже писали про те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Раніше пояснювали те, як працює сівозміна та як правильно планувати посадки.

Детальніше розповідали про те, як правильно підживити смородину взимку для максимального врожаю.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
