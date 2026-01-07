Посевной календарь на январь 2026 - благоприятные дни и что сеять для рассады

Человек сажает рассаду. Фото: House Digest

Посевной календарь на январь 2026 подсказывает огородникам, какие культуры стоит сеять в начале года и какие дни считаются самыми благоприятными. Именно в этот период закладывается основа крепкой рассады и будущего урожая.

Новини.LIVE рассказывает, когда и что лучше всего высевать в январе.

Лучшие дни для посева в январе 2026 года

Январь — стартовый месяц для тех, кто хочет получить сильную и здоровую рассаду. Самые благоприятные дни по лунному календарю: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января. В эти даты хорошо:

высевать овощные культуры;

сажать зелень на подоконнике;

пересаживать комнатные цветы;

укоренять черенки;

ухаживать за растениями в теплице.

Что сеять в январе: советы огородникам

В первом месяце года стоит планово подходить к выбору культур. Наиболее удачные посевы:

1-3 января — сельдерей, лук-порей;

4-7 и 17-20 января — зелень, салаты, шпинат;

4-5, 12-13, 21-23, 31 января — томаты, перец, баклажаны;

6-7, 12-13 января — комнатные и декоративные цветы;

19-20 января — бобовые в теплице;

27-28 января — клубника и земляника на рассаду.

Неблагоприятные дни для посева

Есть дни, когда садовые работы лучше отложить: 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29 и 30 января. В эти периоды советуют только планировать посадки, сортировать семена и готовить инвентарь. Также стоит воздержаться от пересадок и полива, ведь растения в эти даты реагируют слабее и медленнее восстанавливаются.

