Главная Дом и огород Посевной календарь на январь 2026 — благоприятные дни

Посевной календарь на январь 2026 — благоприятные дни

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 01:15
Посевной календарь на январь 2026 - благоприятные дни и что сеять для рассады
Человек сажает рассаду. Фото: House Digest

Посевной календарь на январь 2026 подсказывает огородникам, какие культуры стоит сеять в начале года и какие дни считаются самыми благоприятными. Именно в этот период закладывается основа крепкой рассады и будущего урожая.

Новини.LIVE рассказывает, когда и что лучше всего высевать в январе.

Читайте также:

Лучшие дни для посева в январе 2026 года

Январь — стартовый месяц для тех, кто хочет получить сильную и здоровую рассаду. Самые благоприятные дни по лунному календарю: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января. В эти даты хорошо:

  • высевать овощные культуры;
  • сажать зелень на подоконнике;
  • пересаживать комнатные цветы;
  • укоренять черенки;
  • ухаживать за растениями в теплице.

Что сеять в январе: советы огородникам

В первом месяце года стоит планово подходить к выбору культур. Наиболее удачные посевы:

  • 1-3 января — сельдерей, лук-порей;
  • 4-7 и 17-20 января — зелень, салаты, шпинат;
  • 4-5, 12-13, 21-23, 31 января — томаты, перец, баклажаны;
  • 6-7, 12-13 января — комнатные и декоративные цветы;
  • 19-20 января — бобовые в теплице;
  • 27-28 января — клубника и земляника на рассаду.

Неблагоприятные дни для посева

Есть дни, когда садовые работы лучше отложить: 8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29 и 30 января. В эти периоды советуют только планировать посадки, сортировать семена и готовить инвентарь. Также стоит воздержаться от пересадок и полива, ведь растения в эти даты реагируют слабее и медленнее восстанавливаются.

Мы уже писали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Ранее объясняли то, как работает севооборот и как правильно планировать посадки.

Подробнее рассказывали о том, как правильно подкормить смородину зимой для максимального урожая.

советы календарь посев рассада январь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
