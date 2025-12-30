Лунный посевной календарь 2026 - благоприятные дни для посева, посадки и ухода за растениями.

Человек держит в руках растение. Фото: Gettyimages

Посевной календарь на 2026 год помогает определить правильный момент для посева, пересадки и ухода за растениями. Именно соблюдение благоприятных дней делает урожай ровным, сильным и предсказуемым.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни в 2026 году считаются наиболее благоприятными и как лучше планировать работы в течение года.

Как пользоваться посевным календарем 2026 года

Посевной календарь помогает определять лучшее время для посева, пересадки и обрезки, ориентируясь на фазы Луны. Это позволяет избежать "пустых" дней, задержек роста и слабых всходов.

Как работать с календарем:

определить фазы Луны для каждого месяца;

планировать посев именно на благоприятные дни;

избегать работ в новолуние и полнолуние;

не совмещать различные типы работ в одну неблагоприятную фазу;

делать заметки в течение сезона.

Фазы Луны в 2026 году и их влияние

В новолуние растения замирают — они почти не реагируют на стимулирование, поэтому посевы лучше отложить.

На растущую Луну активно развивается надземная часть, поэтому это удачные дни для перца, томатов, зелени и многих овощей.

В полнолуние растения чувствительны, часто реагируют стрессом, поэтому лучшим выбором будут уходовые работы — полив, рыхление, подкормка.

На убывающей Луне формируется мощная корневая система, поэтому именно в этот период сеют морковь, свеклу и другие корнеплоды.

Посевной календарь на 2026 год по месяцам

Январь

Январь — время подготовки. Семена проверяют, закупают грунт, готовят поддоны. Часть огородников высевает очень ранние культуры, но чаще это пробные посевы.

Не спешить с основными посевами;

Подготовить субстрат и инвентарь.

Благоприятные дни: 7-9, 16-18, 25-27

Февраль

В феврале начинают первые активные работы. Теплолюбивые культуры хорошо реагируют на благоприятные дни — они дают крепкие, короткие всходы.

В феврале стоит сеять:

перец, баклажаны, сельдерей;

ранние томаты для теплиц.

Благоприятные дни: 5-7, 15-17, 22-24

Март

Март — ключевой месяц для старта сезона. Большинство популярных культур высевают именно сейчас.

Сеют в марте:

помидоры, огурцы, капусту, зелень;

ранние салаты, базилик, цветы.

Благоприятные дни: 4-6, 14-16, 21-23, 30-31

Посев в благоприятные дни дает быстрые и дружные всходы.

Апрель

В апреле сезон входит в полную силу. Это время для посевов теплолюбивых растений и подготовки теплиц.

Работы апреля:

посев огурцов, кабачков, тыкв, тыкв;

высадка ранней рассады в теплицы;

уход за уже взошедшими культурами.

Благоприятные дни: 3-5, 12-14, 20-22, 27-29

Май

Май — самый ответственный месяц. Именно сейчас рассаду высаживают в открытый грунт. Важно ориентироваться не только на календарь, но и на погоду.

В мае высаживают:

томаты, перец, баклажаны;

огурцы, кабачки, дыни;

зелень и цветы.

Благоприятные дни: 2-4, 11-13, 18-20, 25-27

Избегание холодных ночей в мае — ключ к сильным, здоровым растениям.

Летние месяцы: июнь, июль, август

Лето — это не время массовых посевов, а период стабильного ухода.

Летом делают:

подкормки;

формирование кустов;

удаление пасынков;

прополку и полив.

Благоприятные дни в июне: 1-3, 10-12, 18-20

Благоприятные дни в июле: 2-4, 15-17, 23-25

Благоприятные дни в августе: 1-3, 13-15, 21-23

В благоприятные дни подкормка работает быстрее, растения реагируют активным ростом.

Осень: сентябрь, октябрь

Осень — время завершения сезона и посевов под холодные грядки.

Работы осенью:

посев зеленого лука, салата, укропа;

высев сидератов;

уборка грядок и подготовка почвы к зиме.

Благоприятные дни в сентябре: 4-6, 13-15, 22-24

Благоприятные дни в октябре: 2-4, 11-13, 19-21

Ноябрь и декабрь

Завершающий этап года — время отдыха и планирования. В этот период готовят списки семян, проверяют инструменты, анализируют ошибки сезона.

Ноябрь — благоприятные дни: 5-7, 14-16

Декабрь — благоприятные дни: 3-5, 11-13

Посевные рекомендации для основных культур

Томаты

Лучше всего сеять на растущую Луну.

Не пересаживать в напряженные фазы (новолуние и полнолуние).

Огурцы

Нуждаются в тепле, поэтому спешка нежелательна.

Неблагоприятные дни часто вызывают слабые, желтоватые всходы.

Перец и баклажаны

Очень чувствительны ко времени посева.

Высевать только в стабильные дни с активной энергией роста.

Корнеплоды

Морковь и свекла хорошо развиваются после посева на убывающей Луне.

Картофель

Высаживают только после прогревания земли.

Самые распространенные ошибки огородников

Посев в холодную почву.

Игнорирование лунных фаз.

Чрезмерный полив в периоды застоя влаги.

Ранняя высадка рассады.

Недооценка погодных условий и температуры почвы.

Благоприятные дни посевного календаря 2026 года помогают работать в одном ритме с природой. Посев в правильный период дает лучшие всходы, ровное развитие и предсказуемый урожай. Планируйте работы по календарю — и сезон станет значительно проще и эффективнее.

