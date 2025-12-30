Лунный посевной календарь 2026 - благоприятные дни для посева, посадки и ухода за растениями.

Лунный посевной календарь 2026 — когда сеять для обильного урожая
Посевной календарь на 2026 год помогает определить правильный момент для посева, пересадки и ухода за растениями. Именно соблюдение благоприятных дней делает урожай ровным, сильным и предсказуемым.
Новини.LIVE рассказывает, какие дни в 2026 году считаются наиболее благоприятными и как лучше планировать работы в течение года.
Как пользоваться посевным календарем 2026 года
Посевной календарь помогает определять лучшее время для посева, пересадки и обрезки, ориентируясь на фазы Луны. Это позволяет избежать "пустых" дней, задержек роста и слабых всходов.
Как работать с календарем:
- определить фазы Луны для каждого месяца;
- планировать посев именно на благоприятные дни;
- избегать работ в новолуние и полнолуние;
- не совмещать различные типы работ в одну неблагоприятную фазу;
- делать заметки в течение сезона.
Фазы Луны в 2026 году и их влияние
- В новолуние растения замирают — они почти не реагируют на стимулирование, поэтому посевы лучше отложить.
- На растущую Луну активно развивается надземная часть, поэтому это удачные дни для перца, томатов, зелени и многих овощей.
- В полнолуние растения чувствительны, часто реагируют стрессом, поэтому лучшим выбором будут уходовые работы — полив, рыхление, подкормка.
- На убывающей Луне формируется мощная корневая система, поэтому именно в этот период сеют морковь, свеклу и другие корнеплоды.
Посевной календарь на 2026 год по месяцам
Январь
Январь — время подготовки. Семена проверяют, закупают грунт, готовят поддоны. Часть огородников высевает очень ранние культуры, но чаще это пробные посевы.
- Не спешить с основными посевами;
- Подготовить субстрат и инвентарь.
Благоприятные дни: 7-9, 16-18, 25-27
Февраль
В феврале начинают первые активные работы. Теплолюбивые культуры хорошо реагируют на благоприятные дни — они дают крепкие, короткие всходы.
В феврале стоит сеять:
- перец, баклажаны, сельдерей;
- ранние томаты для теплиц.
Благоприятные дни: 5-7, 15-17, 22-24
Март
Март — ключевой месяц для старта сезона. Большинство популярных культур высевают именно сейчас.
Сеют в марте:
- помидоры, огурцы, капусту, зелень;
- ранние салаты, базилик, цветы.
Благоприятные дни: 4-6, 14-16, 21-23, 30-31
Посев в благоприятные дни дает быстрые и дружные всходы.
Апрель
В апреле сезон входит в полную силу. Это время для посевов теплолюбивых растений и подготовки теплиц.
Работы апреля:
- посев огурцов, кабачков, тыкв, тыкв;
- высадка ранней рассады в теплицы;
- уход за уже взошедшими культурами.
Благоприятные дни: 3-5, 12-14, 20-22, 27-29
Май
Май — самый ответственный месяц. Именно сейчас рассаду высаживают в открытый грунт. Важно ориентироваться не только на календарь, но и на погоду.
В мае высаживают:
- томаты, перец, баклажаны;
- огурцы, кабачки, дыни;
- зелень и цветы.
Благоприятные дни: 2-4, 11-13, 18-20, 25-27
Избегание холодных ночей в мае — ключ к сильным, здоровым растениям.
Летние месяцы: июнь, июль, август
Лето — это не время массовых посевов, а период стабильного ухода.
Летом делают:
- подкормки;
- формирование кустов;
- удаление пасынков;
- прополку и полив.
Благоприятные дни в июне: 1-3, 10-12, 18-20
Благоприятные дни в июле: 2-4, 15-17, 23-25
Благоприятные дни в августе: 1-3, 13-15, 21-23
В благоприятные дни подкормка работает быстрее, растения реагируют активным ростом.
Осень: сентябрь, октябрь
Осень — время завершения сезона и посевов под холодные грядки.
Работы осенью:
- посев зеленого лука, салата, укропа;
- высев сидератов;
- уборка грядок и подготовка почвы к зиме.
Благоприятные дни в сентябре: 4-6, 13-15, 22-24
Благоприятные дни в октябре: 2-4, 11-13, 19-21
Ноябрь и декабрь
Завершающий этап года — время отдыха и планирования. В этот период готовят списки семян, проверяют инструменты, анализируют ошибки сезона.
Ноябрь — благоприятные дни: 5-7, 14-16
Декабрь — благоприятные дни: 3-5, 11-13
Посевные рекомендации для основных культур
Томаты
- Лучше всего сеять на растущую Луну.
- Не пересаживать в напряженные фазы (новолуние и полнолуние).
Огурцы
- Нуждаются в тепле, поэтому спешка нежелательна.
- Неблагоприятные дни часто вызывают слабые, желтоватые всходы.
Перец и баклажаны
- Очень чувствительны ко времени посева.
- Высевать только в стабильные дни с активной энергией роста.
Корнеплоды
- Морковь и свекла хорошо развиваются после посева на убывающей Луне.
Картофель
- Высаживают только после прогревания земли.
Самые распространенные ошибки огородников
- Посев в холодную почву.
- Игнорирование лунных фаз.
- Чрезмерный полив в периоды застоя влаги.
- Ранняя высадка рассады.
- Недооценка погодных условий и температуры почвы.
Благоприятные дни посевного календаря 2026 года помогают работать в одном ритме с природой. Посев в правильный период дает лучшие всходы, ровное развитие и предсказуемый урожай. Планируйте работы по календарю — и сезон станет значительно проще и эффективнее.
