Місячний посівний календар 2026 - сприятливі дні для посіву, посадки та догляду за рослинами

Посівний календар на 2026 рік допомагає визначити правильний момент для посіву, пересадки й догляду за рослинами. Саме дотримання сприятливих днів робить урожай рівним, сильним і передбачуваним.

Новини.LIVE розповідає, які дні у 2026 році вважаються найбільш сприятливими та як краще планувати роботи протягом року.

Як користуватися посівним календарем 2026 року

Посівний календар допомагає визначати найкращий час для посіву, пересадки та обрізання, орієнтуючись на фази Місяця. Це дозволяє уникнути "порожніх" днів, затримок росту та слабких сходів.

Як працювати з календарем:

визначити фази Місяця для кожного місяця;

планувати посів саме на сприятливі дні;

уникати робіт у молодик та повний Місяць;

не поєднувати різні типи робіт в одну несприятливу фазу;

робити нотатки упродовж сезону.

Фази Місяця у 2026 році та їхній вплив

У молодик рослини завмирають — вони майже не реагують на стимулювання, тому посіви краще відкласти.

На зростаючий Місяць активно розвивається надземна частина, тому це вдалі дні для перцю, томатів, зелені й багатьох овочів.

У повний Місяць рослини чутливі, часто реагують стресом, тому кращим вибором будуть доглядові роботи — полив, розпушування, підживлення.

На спадаючому Місяці формується потужна коренева система, тому саме в цей період сіють моркву, буряк та інші коренеплоди.

Посівний календар на 2026 рік по місяцях

Січень

Січень — час підготовки. Насіння перевіряють, закуповують ґрунт, готують піддони. Частина городників висіває дуже ранні культури, але частіше це пробні посіви.

Не поспішати з основними посівами;

Підготувати субстрат та інвентар.

Сприятливі дні: 7-9, 16-18, 25-27

Лютий

У лютому починають перші активні роботи. Теплолюбні культури добре реагують на сприятливі дні — вони дають міцні, короткі сходи.

У лютому варто сіяти:

перець, баклажани, селера;

ранні томати для теплиць.

Сприятливі дні: 5-7, 15-17, 22-24

Березень

Березень — ключовий місяць для старту сезону. Більшість популярних культур висівають саме зараз.

Сіють у березні:

помідори, огірки, капусту, зелень;

ранні салати, базилік, квіти.

Сприятливі дні: 4-6, 14-16, 21-23, 30-31

Посів у сприятливі дні дає швидкі й дружні сходи.

Квітень

У квітні сезон входить у повну силу. Це час для посівів теплолюбних рослин і підготовки теплиць.

Роботи квітня:

посів огірків, кабачків, гарбузів;

висадка ранньої розсади в теплиці;

догляд за вже зійшлими культурами.

Сприятливі дні: 3-5, 12-14, 20-22, 27-29

Травень

Травень — найвідповідальніший місяць. Саме зараз розсаду висаджують у відкритий ґрунт. Важливо орієнтуватися не тільки на календар, а й на погоду.

У травні висаджують:

томати, перець, баклажани;

огірки, кабачки, дині;

зелень та квіти.

Сприятливі дні: 2-4, 11-13, 18-20, 25-27

Уникнення холодних ночей у травні — ключ до сильних, здорових рослин.

Літні місяці: червень, липень, серпень

Літо — це не час масових посівів, а період стабільного догляду.

Улітку роблять:

підживлення;

формування кущів;

видалення пасинків;

прополку та полив.

Сприятливі дні у червні: 1-3, 10-12, 18-20

Сприятливі дні у липні: 2-4, 15-17, 23-25

Сприятливі дні у серпні: 1-3, 13-15, 21-23

У сприятливі дні підживлення працює швидше, рослини реагують активним ростом.

Осінь: вересень, жовтень

Осінь — час завершення сезону та посівів під холодні грядки.

Роботи восени:

посів зеленої цибулі, салату, кропу;

висів сидератів;

прибирання грядок та підготовка ґрунту до зими.

Сприятливі дні у вересні: 4-6, 13-15, 22-24

Сприятливі дні у жовтні: 2-4, 11-13, 19-21

Листопад і грудень

Завершальний етап року — час відпочинку та планування. У цей період готують списки насіння, перевіряють інструменти, аналізують помилки сезону.

Листопад — сприятливі дні: 5-7, 14-16

Грудень — сприятливі дні: 3-5, 11-13

Посівні рекомендації для основних культур

Томати

Найкраще сіяти на зростаючий Місяць.

Не пересаджувати у напружені фази (молодик і повний Місяць).

Огірки

Потребують тепла, тому поспіх небажаний.

Несприятливі дні часто викликають слабкі, жовтуваті сходи.

Перець і баклажани

Дуже чутливі до часу посіву.

Висівати лише у стабільні дні з активною енергією росту.

Коренеплоди

Морква й буряк добре розвиваються після посіву на спадаючому Місяці.

Картопля

Висаджують тільки після прогрівання землі.

Найпоширеніші помилки городників

Посів у холодний ґрунт.

Ігнорування місячних фаз.

Надмірний полив у періоди застою вологи.

Рання висадка розсади.

Недооцінка погодних умов та температури ґрунту.

Сприятливі дні посівного календаря 2026 року допомагають працювати в одному ритмі з природою. Посів у правильний період дає кращі сходи, рівний розвиток і передбачуваний урожай. Плануйте роботи за календарем — і сезон стане значно простішим та ефективнішим.

