Как сажать рассаду в горшки - выбор горшков, грунта и правила пересадки

Правильная посадка рассады в горшки определяет ее развитие, корневую систему и приживаемость. Выбор горшка, качественный грунт и грамотная подготовка растений обеспечивают быстрый и равномерный рост.

Новини.LIVE объясняет, как правильно высаживать рассаду, чтобы она росла здоровой и крепкой.

Как выбрать правильный горшок

Горшок должен быть глубоким (10-15 см) и с дренажными отверстиями. Малый объем сдерживает рост, а слишком большой провоцирует переувлажнение почвы. Самые удобные — пластиковые, торфяные и глиняные емкости с хорошей воздухопроницаемостью.

Какой грунт нужен для рассады

Субстрат должен быть легким и питательным. Используйте смесь земли с торфом, перегноем или компостом. Перед посадкой грунт стоит просеять, добавить слой керамзита на дно и слегка увлажнить — это предотвратит застой воды.

Как подготовить растения к пересадке

Чтобы рассада лучше адаптировалась, придерживайтесь простых правил:

обеспечьте достаточное освещение и стабильную температуру;

не допускайте пересыхания почвы;

пересаживайте растения с крепким земляным комом;

закаляйте рассаду перед посадкой;

используйте горшки подходящего размера.

Правила посадки рассады

Горшок заполняют грунтом на 2/3, делают лунку и аккуратно переносят растение без повреждения корней. После посадки почву уплотняют и поливают. Важно не загущать посадку — растения должны иметь пространство для роста.

