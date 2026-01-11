Как сажать рассаду в горшки - выбор горшков, грунта и правила пересадки

Секрет крепкой рассады — правильный горшок и правильная посадка
Правильная посадка рассады в горшки определяет ее развитие, корневую систему и приживаемость. Выбор горшка, качественный грунт и грамотная подготовка растений обеспечивают быстрый и равномерный рост.
Новини.LIVE объясняет, как правильно высаживать рассаду, чтобы она росла здоровой и крепкой.
Как выбрать правильный горшок
Горшок должен быть глубоким (10-15 см) и с дренажными отверстиями. Малый объем сдерживает рост, а слишком большой провоцирует переувлажнение почвы. Самые удобные — пластиковые, торфяные и глиняные емкости с хорошей воздухопроницаемостью.
Какой грунт нужен для рассады
Субстрат должен быть легким и питательным. Используйте смесь земли с торфом, перегноем или компостом. Перед посадкой грунт стоит просеять, добавить слой керамзита на дно и слегка увлажнить — это предотвратит застой воды.
Как подготовить растения к пересадке
Чтобы рассада лучше адаптировалась, придерживайтесь простых правил:
- обеспечьте достаточное освещение и стабильную температуру;
- не допускайте пересыхания почвы;
- пересаживайте растения с крепким земляным комом;
- закаляйте рассаду перед посадкой;
- используйте горшки подходящего размера.
Правила посадки рассады
Горшок заполняют грунтом на 2/3, делают лунку и аккуратно переносят растение без повреждения корней. После посадки почву уплотняют и поливают. Важно не загущать посадку — растения должны иметь пространство для роста.
