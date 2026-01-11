Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Секрет крепкой рассады — правильный горшок и правильная посадка

Секрет крепкой рассады — правильный горшок и правильная посадка

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 01:13
Как сажать рассаду в горшки - выбор горшков, грунта и правила пересадки
Рассада в горшках. Фото: Decorexpro

Правильная посадка рассады в горшки определяет ее развитие, корневую систему и приживаемость. Выбор горшка, качественный грунт и грамотная подготовка растений обеспечивают быстрый и равномерный рост.

Новини.LIVE объясняет, как правильно высаживать рассаду, чтобы она росла здоровой и крепкой.

Реклама
Читайте также:

Как выбрать правильный горшок

Горшок должен быть глубоким (10-15 см) и с дренажными отверстиями. Малый объем сдерживает рост, а слишком большой провоцирует переувлажнение почвы. Самые удобные — пластиковые, торфяные и глиняные емкости с хорошей воздухопроницаемостью.

Какой грунт нужен для рассады

Субстрат должен быть легким и питательным. Используйте смесь земли с торфом, перегноем или компостом. Перед посадкой грунт стоит просеять, добавить слой керамзита на дно и слегка увлажнить — это предотвратит застой воды.

Как подготовить растения к пересадке

Чтобы рассада лучше адаптировалась, придерживайтесь простых правил:

  • обеспечьте достаточное освещение и стабильную температуру;
  • не допускайте пересыхания почвы;
  • пересаживайте растения с крепким земляным комом;
  • закаляйте рассаду перед посадкой;
  • используйте горшки подходящего размера.

Правила посадки рассады

Горшок заполняют грунтом на 2/3, делают лунку и аккуратно переносят растение без повреждения корней. После посадки почву уплотняют и поливают. Важно не загущать посадку — растения должны иметь пространство для роста.

Мы уже писали о том, как быстро убрать запах сигарет в квартире и вернуть воздуху свежесть.

Ранее объясняли то, как правильно утеплить окна и какие способы работают лучше всего.

Подробнее рассказывали о том, как правильно использовать овощные отходы для будущего урожая.

советы огород сад рассада эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации