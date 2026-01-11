Теплична сітка - що це таке, для чого потрібна і як працює

Теплична сітка над рослинами. Фото: Freepik

У спекотний період рослини в теплиці часто страждають від перегріву, сонячних опіків і різких перепадів температури. Саме теплична сітка допомагає створити комфортний мікроклімат, зберегти зав’язь і уникнути втрати врожаю.

що таке теплична сітка, для чого вона потрібна та як правильно її використовувати.

Що таке теплична сітка

Теплична сітка — це спеціальний матеріал для затінення, який зменшує кількість прямого сонячного світла. Вона пропускає повітря та вологу, але захищає рослини від перегріву й різких температурних коливань. Сітку використовують як усередині теплиці, так і зовні.

Для чого потрібна теплична сітка

Основні функції тепличної сітки:

захист від сонячних опіків листя;

зниження температури в теплиці;

збереження вологості ґрунту;

захист рослин від вітру та граду.

Завдяки цьому рослини ростуть рівномірніше та не страждають від стресу.

Коли і як використовують сітку

Тепличну сітку застосовують навесні та влітку, коли сонце стає надто активним. Її натягують над теплицею або всередині конструкції. Рівень затінення підбирають залежно від культури та клімату. Такий підхід дозволяє уникнути перегріву рослин і підтримувати стабільну температуру всередині теплиці.

Яку користь дає для врожаю

Затінення допомагає зберегти квіти й зав’язь, зменшує випаровування вологи та покращує розвиток плодів. У результаті врожайність підвищується, а рослини довше залишаються здоровими. Це особливо важливо в період спеки, коли без захисту рослини швидко втрачають сили та скидають зав’язь.

