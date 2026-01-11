Видео
Тепличная сетка для огорода — польза, которую недооценивают

11 января 2026
Тепличная сетка - что это такое, для чего нужна и как работает
Тепличная сетка над растениями. Фото: Freepik

В жаркий период растения в теплице часто страдают от перегрева, солнечных ожогов и резких перепадов температуры. Именно тепличная сетка помогает создать комфортный микроклимат, сохранить завязь и избежать потери урожая.

Новини.LIVE рассказывает, что такое тепличная сетка, для чего она нужна и как правильно ее использовать.

Что такое тепличная сетка

Тепличная сетка — это специальный материал для затенения, который уменьшает количество прямого солнечного света. Она пропускает воздух и влагу, но защищает растения от перегрева и резких температурных колебаний. Сетку используют как внутри теплицы, так и снаружи.

Для чего нужна тепличная сетка

Основные функции тепличной сетки:

  • защита от солнечных ожогов листьев;
  • снижение температуры в теплице;
  • сохранение влажности почвы;
  • защита растений от ветра и града.

Благодаря этому растения растут равномерно и не страдают от стресса.

Когда и как используют сетку

Тепличную сетку применяют весной и летом, когда солнце становится слишком активным. Ее натягивают над теплицей или внутри конструкции. Уровень затенения подбирают в зависимости от культуры и климата. Такой подход позволяет избежать перегрева растений и поддерживать стабильную температуру внутри теплицы.

Какую пользу дает для урожая

Затенение помогает сохранить цветы и завязь, уменьшает испарение влаги и улучшает развитие плодов. В результате урожайность повышается, а растения дольше остаются здоровыми. Это особенно важно в период жары, когда без защиты растения быстро теряют силы и сбрасывают завязь.

