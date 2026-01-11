Тепличная сетка - что это такое, для чего нужна и как работает

Тепличная сетка над растениями. Фото: Freepik

В жаркий период растения в теплице часто страдают от перегрева, солнечных ожогов и резких перепадов температуры. Именно тепличная сетка помогает создать комфортный микроклимат, сохранить завязь и избежать потери урожая.

Новини.LIVE рассказывает, что такое тепличная сетка, для чего она нужна и как правильно ее использовать.

Реклама

Читайте также:

Что такое тепличная сетка

Тепличная сетка — это специальный материал для затенения, который уменьшает количество прямого солнечного света. Она пропускает воздух и влагу, но защищает растения от перегрева и резких температурных колебаний. Сетку используют как внутри теплицы, так и снаружи.

Для чего нужна тепличная сетка

Основные функции тепличной сетки:

защита от солнечных ожогов листьев;

снижение температуры в теплице;

сохранение влажности почвы;

защита растений от ветра и града.

Благодаря этому растения растут равномерно и не страдают от стресса.

Когда и как используют сетку

Тепличную сетку применяют весной и летом, когда солнце становится слишком активным. Ее натягивают над теплицей или внутри конструкции. Уровень затенения подбирают в зависимости от культуры и климата. Такой подход позволяет избежать перегрева растений и поддерживать стабильную температуру внутри теплицы.

Какую пользу дает для урожая

Затенение помогает сохранить цветы и завязь, уменьшает испарение влаги и улучшает развитие плодов. В результате урожайность повышается, а растения дольше остаются здоровыми. Это особенно важно в период жары, когда без защиты растения быстро теряют силы и сбрасывают завязь.

Мы уже писали о том, как действуют гербициды, в каких ситуациях их применять безопасно.

Ранее объясняли то, зачем нужна мульча и когда именно ее следует вносить.

Подробнее рассказывали о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.