Главная Дом и огород Гербициды в саду — когда они полезны, а когда опасны

Гербициды в саду — когда они полезны, а когда опасны

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 15:16
Гербициды - что это такое, как влияют на урожай
Девушка убирает сорняк в саду. Фото: Freepik

Гербициды могут значительно облегчить борьбу с сорняками, но неправильное использование способно навредить растениям и снизить урожайность. Важно знать, когда они полезны, а когда представляют опасность.

Новини.LIVE объясняет, как действуют гербициды, в каких ситуациях их применять безопасно и что учитывать при обработке сада.

Читайте также:

Что такое гербициды и зачем они нужны

Гербициды — это препараты, которые уничтожают сорняки и помогают уменьшить конкуренцию за влагу, свет и питательные вещества. Они упрощают уход за участком и позволяют растениям расти быстрее, особенно на больших площадях.

Какие бывают гербициды

  • Сплошного действия — уничтожают всю растительность.
  • Выборочные — работают только против отдельных видов сорняков.
  • Грунтовые — используются до появления всходов.
  • Послевсходовые — применяют, когда сорняки уже появились.

Правильный выбор средства определяет эффективность обработки и безопасность культуры.

Как гербициды влияют на урожай

При правильной дозировке они увеличивают урожайность, поскольку культура не тратит силы на конкуренцию с сорняками. Но превышение нормы или неподходящий препарат может повредить корни, замедлить рост и ухудшить качество почвы. Важно учитывать погоду и фазу развития растений.

Правила безопасного использования

  • Следуйте инструкции и рекомендованных доз.
  • Не обрабатывайте во время ветра или жары.
  • Выбирайте выборочные средства для чувствительных культур.
  • Не применяйте один и тот же препарат постоянно, чтобы избежать устойчивости сорняков.

Так вы защитите растения и сохраните стабильный урожай.

Мы уже писали о том, какие натуральные средства дают лучший результат для молодой рассады.

Ранее объясняли то, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.

Подробнее рассказывали о том, как работает севооборот и как правильно планировать посадки.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
