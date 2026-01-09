Почему в январе нужно закапывать чеснок по краям огорода и как он отпугивает грызунов

Грызуны не вернутся — простой чесночный трюк для огорода
В январе мыши и крысы активно заселяют огороды, и это угрожает будущему урожаю. Чеснок работает как природный репеллент и помогает сдержать вредителей без химических средств.
Новини.LIVE рассказывает, как применить чеснок правильно, чтобы надежно отпугнуть мышей и крыс.
Почему чеснок отпугивает грызунов
Чеснок имеет стойкий запах и серосодержащие соединения, которые мыши и крысы не переносят. Это природный репеллент, который не вредит почве и полезным обитателям сада. В отличие от химических средств, он безопасен и действует локально.
Почему именно январь подходит для этой профилактики
Зимой грызуны ищут тепло и легкий доступ к пище, поэтому огород становится их целью. Использование чеснока в январе помогает сдержать вредителей до весны, когда они могут нанести значительно больший вред молодым растениям.
Как правильно применять чеснок
- Разложите зубчики или измельченную массу по краям участка.
- Разместите чеснок возле грядок, компоста, сараев и мест возможного проникновения.
- Используйте чесночный настой для опрыскивания почвы.
Когда обновлять чеснок
Чтобы защита оставалась эффективной, обновляйте зубчики каждые несколько недель или после сильных осадков. Свежий аромат действует сильнее и дольше сдерживает появление грызунов. Также стоит добавлять новые зубчики в места, где вы заметили норы или активность мышей — это усилит результат.
