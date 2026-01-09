Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Грызуны не вернутся — простой чесночный трюк для огорода

Грызуны не вернутся — простой чесночный трюк для огорода

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 05:05
Почему в январе нужно закапывать чеснок по краям огорода и как он отпугивает грызунов
Грызуны на огороде. Фото: iStockphoto

В январе мыши и крысы активно заселяют огороды, и это угрожает будущему урожаю. Чеснок работает как природный репеллент и помогает сдержать вредителей без химических средств.

Новини.LIVE рассказывает, как применить чеснок правильно, чтобы надежно отпугнуть мышей и крыс.

Реклама
Читайте также:

Почему чеснок отпугивает грызунов

Чеснок имеет стойкий запах и серосодержащие соединения, которые мыши и крысы не переносят. Это природный репеллент, который не вредит почве и полезным обитателям сада. В отличие от химических средств, он безопасен и действует локально.

Почему именно январь подходит для этой профилактики

Зимой грызуны ищут тепло и легкий доступ к пище, поэтому огород становится их целью. Использование чеснока в январе помогает сдержать вредителей до весны, когда они могут нанести значительно больший вред молодым растениям.

Как правильно применять чеснок

  • Разложите зубчики или измельченную массу по краям участка.
  • Разместите чеснок возле грядок, компоста, сараев и мест возможного проникновения.
  • Используйте чесночный настой для опрыскивания почвы.

Когда обновлять чеснок

Чтобы защита оставалась эффективной, обновляйте зубчики каждые несколько недель или после сильных осадков. Свежий аромат действует сильнее и дольше сдерживает появление грызунов. Также стоит добавлять новые зубчики в места, где вы заметили норы или активность мышей — это усилит результат.

Мы уже писали о том, какие деревья нельзя обрезать зимой и когда делать это безопасно.

Ранее сообщалось о том, зачем нужна мульча и когда именно ее следует вносить.

Также мы объясняли то, какие семена не стоит высевать зимой.

советы огород чеснок эффективные способы январь вредители
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации