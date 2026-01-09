Почему в январе нужно закапывать чеснок по краям огорода и как он отпугивает грызунов

Грызуны на огороде. Фото: iStockphoto

В январе мыши и крысы активно заселяют огороды, и это угрожает будущему урожаю. Чеснок работает как природный репеллент и помогает сдержать вредителей без химических средств.

Новини.LIVE рассказывает, как применить чеснок правильно, чтобы надежно отпугнуть мышей и крыс.

Почему чеснок отпугивает грызунов

Чеснок имеет стойкий запах и серосодержащие соединения, которые мыши и крысы не переносят. Это природный репеллент, который не вредит почве и полезным обитателям сада. В отличие от химических средств, он безопасен и действует локально.

Почему именно январь подходит для этой профилактики

Зимой грызуны ищут тепло и легкий доступ к пище, поэтому огород становится их целью. Использование чеснока в январе помогает сдержать вредителей до весны, когда они могут нанести значительно больший вред молодым растениям.

Как правильно применять чеснок

Разложите зубчики или измельченную массу по краям участка.

Разместите чеснок возле грядок, компоста, сараев и мест возможного проникновения.

Используйте чесночный настой для опрыскивания почвы.

Когда обновлять чеснок

Чтобы защита оставалась эффективной, обновляйте зубчики каждые несколько недель или после сильных осадков. Свежий аромат действует сильнее и дольше сдерживает появление грызунов. Также стоит добавлять новые зубчики в места, где вы заметили норы или активность мышей — это усилит результат.

