Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не трогайте эти деревья в январе — могут погибнуть после обрезки

Не трогайте эти деревья в январе — могут погибнуть после обрезки

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 10:11
Какие деревья нельзя обрезать в январе 2026 - советы для спасения плодовых
Человек обрезает деревья. Фото: Decorexpro

Январская обрезка может уничтожить часть плодовых деревьев, ведь некоторые культуры не переносят вмешательства в мороз. Неправильное время грозит болезнями и ослаблением растений.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья нельзя обрезать зимой и когда делать это безопасно.

Реклама
Читайте также:

Абрикос — категорически не обрезают зимой

Абрикос легко заражается бактериальным раком и серебристостью листьев, а зимние срезы оставляют дерево беззащитным перед морозами. В холод нарушается заживление тканей, поэтому риск образования ран и отмирания побегов возрастает в несколько раз.

Когда обрезать: молодые — весной, взрослые — летом после сбора плодов. Такой подход позволяет дереву быстрее восстановиться и сформировать продуктивные побеги для будущего урожая.

Вишня и черешня — высокий риск поражения

Эти деревья особенно чувствительны к морозным срезам: ткани зимой плохо восстанавливаются, поэтому раны остаются открытыми и быстро инфицируются. В холодный сезон активизируется бактериальный рак, который легко проникает в древесину и может привести к усыханию веток.

Когда обрезать: середина или конец лета — сразу после плодоношения. Это период, когда деревья имеют самую высокую естественную сопротивляемость и лучше заживляют срезы.

Персик — теплолюбивый, не переносит морозных срезов

Персик очень чувствителен к холоду, поэтому зимняя обрезка вызывает ослабление коры, провоцирует серебристость листьев и делает дерево уязвимым к грибковым инфекциям. В мороз дерево плохо восстанавливает ткани, поэтому даже небольшие раны могут привести к отмиранию побегов весной.

Когда обрезать: ранней весной во время набухания почек или летом после сбора урожая. В это время персик быстрее заживляет срезы и формирует сильные плодовые побеги.

Слива — чувствительна к грибковым болезням

Сливовые деревья очень плохо переносят зимние срезы: в мороз ткани долго не заживают, и через открытые раны быстро проникают возбудители бактериального рака и грибковых болезней. Зимой риск загнивания древесины особенно высок, что может привести к потере целых веток или даже гибели дерева.

Когда обрезать: молодые — весной до сокодвижения, взрослые — в середине лета. В этот период слива лучше восстанавливается и меньше страдает от инфекций.

Мы объясняли то, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Также рассказывали о том, когда снег становится угрозой и как обезопасить сад.

Ранее сообщалось о том, как спасти погибающее алоэ.

деревья советы сад январь обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации