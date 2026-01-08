Какие деревья нельзя обрезать в январе 2026 - советы для спасения плодовых

Человек обрезает деревья. Фото: Decorexpro

Январская обрезка может уничтожить часть плодовых деревьев, ведь некоторые культуры не переносят вмешательства в мороз. Неправильное время грозит болезнями и ослаблением растений.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья нельзя обрезать зимой и когда делать это безопасно.

Реклама

Читайте также:

Абрикос — категорически не обрезают зимой

Абрикос легко заражается бактериальным раком и серебристостью листьев, а зимние срезы оставляют дерево беззащитным перед морозами. В холод нарушается заживление тканей, поэтому риск образования ран и отмирания побегов возрастает в несколько раз.

Когда обрезать: молодые — весной, взрослые — летом после сбора плодов. Такой подход позволяет дереву быстрее восстановиться и сформировать продуктивные побеги для будущего урожая.

Вишня и черешня — высокий риск поражения

Эти деревья особенно чувствительны к морозным срезам: ткани зимой плохо восстанавливаются, поэтому раны остаются открытыми и быстро инфицируются. В холодный сезон активизируется бактериальный рак, который легко проникает в древесину и может привести к усыханию веток.

Когда обрезать: середина или конец лета — сразу после плодоношения. Это период, когда деревья имеют самую высокую естественную сопротивляемость и лучше заживляют срезы.

Персик — теплолюбивый, не переносит морозных срезов

Персик очень чувствителен к холоду, поэтому зимняя обрезка вызывает ослабление коры, провоцирует серебристость листьев и делает дерево уязвимым к грибковым инфекциям. В мороз дерево плохо восстанавливает ткани, поэтому даже небольшие раны могут привести к отмиранию побегов весной.

Когда обрезать: ранней весной во время набухания почек или летом после сбора урожая. В это время персик быстрее заживляет срезы и формирует сильные плодовые побеги.

Слива — чувствительна к грибковым болезням

Сливовые деревья очень плохо переносят зимние срезы: в мороз ткани долго не заживают, и через открытые раны быстро проникают возбудители бактериального рака и грибковых болезней. Зимой риск загнивания древесины особенно высок, что может привести к потере целых веток или даже гибели дерева.

Когда обрезать: молодые — весной до сокодвижения, взрослые — в середине лета. В этот период слива лучше восстанавливается и меньше страдает от инфекций.

Мы объясняли то, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Также рассказывали о том, когда снег становится угрозой и как обезопасить сад.

Ранее сообщалось о том, как спасти погибающее алоэ.