Які дерева не можна обрізати в січні 2026 - поради для порятунку плодових

Січнева обрізка може знищити частину плодових дерев, адже деякі культури не переносять втручання в мороз. Неправильний час загрожує хворобами та ослабленням рослин.

Новини.LIVE розповідає, які дерева не можна обрізати взимку та коли робити це безпечно.

Абрикос — категорично не обрізають узимку

Абрикос легко заражається бактеріальним раком та сріблястістю листя, а зимові зрізи залишають дерево беззахисним перед морозами. У холод порушується загоєння тканин, тому ризик утворення ран і відмирання пагонів зростає в кілька разів.

Коли обрізати: молоді — навесні, дорослі — влітку після збору плодів. Такий підхід дозволяє дереву швидше відновитися та сформувати продуктивні пагони для майбутнього врожаю.

Вишня та черешня — високий ризик ураження

Ці дерева особливо чутливі до морозних зрізів: тканини взимку погано відновлюються, тому рани залишаються відкритими й швидко інфікуються. У холодний сезон активізується бактеріальний рак, який легко проникає у деревину й може призвести до всихання гілок.

Коли обрізати: середина або кінець літа — одразу після плодоношення. Це період, коли дерева мають найвищу природну опірність і краще загоюють зрізи.

Персик — теплолюбний, не переносить морозних зрізів

Персик дуже чутливий до холоду, тому зимова обрізка спричиняє ослаблення кори, провокує сріблястість листя та робить дерево вразливим до грибкових інфекцій. У мороз дерево погано відновлює тканини, тому навіть невеликі рани можуть призвести до відмирання пагонів навесні.

Коли обрізати: ранньою весною під час набрякання бруньок або влітку після збору урожаю. У цей час персик швидше загоює зрізи та формує сильні плодові пагони.

Слива — чутлива до грибкових хвороб

Сливові дерева дуже погано переносять зимові зрізи: у мороз тканини довго не загоюються, і через відкриті рани швидко проникають збудники бактеріального раку та грибкових хвороб. Узимку ризик загнивання деревини особливо високий, що може призвести до втрати цілих гілок або навіть загибелі дерева.

Коли обрізати: молоді — навесні до сокоруху, дорослі — у середині літа. У цей період слива краще відновлюється й менше страждає від інфекцій.

