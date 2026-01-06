Відео
Головна Дім та город Снігова небезпека — коли сад потерпає від надлишку опадів

Снігова небезпека — коли сад потерпає від надлишку опадів

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 22:33
Надлишок снігу взимку - чому він шкодить рослинам і як захистити сад та озимі культури
Сніг у саду. Фото: Freepik

Сніг узимку не завжди захищає рослини: за надмірної ваги він ламає гілки, провокує грибкові хвороби й навіть призводить до загибелі озимих культур. Небезпечними стають і різкі відлиги, що утворюють крижану кірку.

Новини.LIVE пояснює, коли сніг стає загрозою та як убезпечити сад.

Читайте також:

Коли сніг перестає бути корисним

Сніговий покрив працює як утеплювач лише тоді, коли він пухкий і рівномірний. Якщо шар надто щільний або перетворюється на лід, він починає ламати гілки, притискати саджанці та створювати умови для гнилі. Тривале перебування рослин під снігом без доступу повітря сприяє розвитку грибкових інфекцій, особливо в багаторічних насадженнях.

Небезпека температурних "гойдалок"

Відлиги вдень і різкі морози вночі — один із головних чинників зимового ураження рослин. Підталий сніг замерзає, утворюючи крижану кірку, яка перекриває доступ повітря до коренів. Це викликає стрес, ослаблення кореневої системи та може призвести до загибелі молодих дерев, декоративних кущів і озимих культур.

Як захистити сад і город у період сильних снігопадів

Фахівці радять регулярно струшувати важкий мокрий сніг із гілок, щоб уникнути переломів. Якщо товщина снігу перевищує 30 см, варто розгортати його на грядках, щоб запобігти "випріванню" рослин. На великих ділянках допомагає розсипання торфу або попелу — це прискорює осідання та запобігає утворенню суцільної льодової кірки.

Коли сніг справді корисний

У помірних обсягах сніг залишається одним із найкращих природних захисників ґрунту: він утримує вологу, зменшує промерзання та створює комфортні умови для зимівлі коренів. Небезпечним він стає лише при надлишку або частих відлигах. Правильний догляд узимку допомагає уникнути втрат і зберегти здоров’я саду до весни.

Ми пояснювали те, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Також розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

Раніше повідомлялося про те, який сорт перцю дає найстабільніший урожай.

рослини сніг зима поради сад захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
