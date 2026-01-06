Видео
Главная Дом и огород Снежная опасность — когда сад страдает от избытка осадков

Снежная опасность — когда сад страдает от избытка осадков

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 22:33
Избыток снега зимой - почему он вредит растениям и как защитить сад и озимые культуры
Снег в саду. Фото: Freepik

Снег зимой не всегда защищает растения: при избыточном весе он ломает ветви, провоцирует грибковые болезни и даже приводит к гибели озимых культур. Опасными становятся и резкие оттепели, образующие ледяную корку.

Новини.LIVE объясняет, когда снег становится угрозой и как обезопасить сад.

Когда снег перестает быть полезным

Снежный покров работает как утеплитель только тогда, когда он рыхлый и равномерный. Если слой слишком плотный или превращается в лед, он начинает ломать ветви, прижимать саженцы и создавать условия для гнили. Длительное пребывание растений под снегом без доступа воздуха способствует развитию грибковых инфекций, особенно в многолетних насаждениях.

Опасность температурных "качелей"

Оттепели днем и резкие морозы ночью — один из главных факторов зимнего поражения растений. Подтаявший снег замерзает, образуя ледяную корку, которая перекрывает доступ воздуха к корням. Это вызывает стресс, ослабление корневой системы и может привести к гибели молодых деревьев, декоративных кустарников и озимых культур.

Как защитить сад и огород в период сильных снегопадов

Специалисты советуют регулярно стряхивать тяжелый мокрый снег с веток, чтобы избежать переломов. Если толщина снега превышает 30 см, стоит разворачивать его на грядках, чтобы предотвратить "выпревание" растений. На больших участках помогает рассыпание торфа или золы — это ускоряет оседание и предотвращает образование сплошной ледовой корки.

Когда снег действительно полезен

В умеренных объемах снег остается одним из лучших природных защитников почвы: он удерживает влагу, уменьшает промерзание и создает комфортные условия для зимовки корней. Опасным он становится лишь при избытке или частых оттепелях. Правильный уход зимой помогает избежать потерь и сохранить здоровье сада до весны.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
