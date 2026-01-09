Чому в січні потрібно закопувати часник по краях городу та як він відлякує гризунів

Гризуни на городі. Фото: iStockphoto

У січні миші та щури активно заселяють городи, і це загрожує майбутньому врожаю. Часник працює як природний репелент і допомагає стримати шкідників без хімічних засобів.

Новини.LIVE розповідає, як застосувати часник правильно, щоб надійно відлякати мишей та щурів.

Реклама

Читайте також:

Чому часник відлякує гризунів

Часник має стійкий запах і сірковмісні сполуки, які миші та щури не переносять. Це природний репелент, що не шкодить ґрунту й корисним мешканцям саду. На відміну від хімічних засобів, він безпечний і діє локально.

Чому саме січень підходить для цієї профілактики

Узимку гризуни шукають тепло та легкий доступ до їжі, тому город стає їхньою ціллю. Використання часнику в січні допомагає стримати шкідників до весни, коли вони можуть завдати значно більшої шкоди молодим рослинам.

Як правильно застосовувати часник

Розкладіть зубчики або подрібнену масу по краях ділянки.

Розмістіть часник біля грядок, компосту, сараїв та місць можливого проникнення.

Використовуйте часниковий настій для обприскування ґрунту.

Коли оновлювати часник

Щоб захист залишався ефективним, оновлюйте зубчики кожні кілька тижнів або після сильних опадів. Свіжий аромат діє сильніше та довше стримує появу гризунів. Також варто додавати нові зубчики в місця, де ви помітили нори чи активність мишей — це підсилить результат.

Ми вже писали про те, які дерева не можна обрізати взимку та коли робити це безпечно.

Раніше повідомлялося про те, навіщо потрібна мульча і коли саме її варто вносити.

Також ми пояснювали те, яке насіння не варто висівати взимку.