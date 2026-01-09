Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Гризуни не повернуться — простий часниковий трюк для городу

Гризуни не повернуться — простий часниковий трюк для городу

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 05:05
Чому в січні потрібно закопувати часник по краях городу та як він відлякує гризунів
Гризуни на городі. Фото: iStockphoto

У січні миші та щури активно заселяють городи, і це загрожує майбутньому врожаю. Часник працює як природний репелент і допомагає стримати шкідників без хімічних засобів.

Новини.LIVE розповідає, як застосувати часник правильно, щоб надійно відлякати мишей та щурів.

Реклама
Читайте також:

Чому часник відлякує гризунів

Часник має стійкий запах і сірковмісні сполуки, які миші та щури не переносять. Це природний репелент, що не шкодить ґрунту й корисним мешканцям саду. На відміну від хімічних засобів, він безпечний і діє локально.

Чому саме січень підходить для цієї профілактики

Узимку гризуни шукають тепло та легкий доступ до їжі, тому город стає їхньою ціллю. Використання часнику в січні допомагає стримати шкідників до весни, коли вони можуть завдати значно більшої шкоди молодим рослинам.

Як правильно застосовувати часник

  • Розкладіть зубчики або подрібнену масу по краях ділянки.
  • Розмістіть часник біля грядок, компосту, сараїв та місць можливого проникнення.
  • Використовуйте часниковий настій для обприскування ґрунту.

Коли оновлювати часник

Щоб захист залишався ефективним, оновлюйте зубчики кожні кілька тижнів або після сильних опадів. Свіжий аромат діє сильніше та довше стримує появу гризунів. Також варто додавати нові зубчики в місця, де ви помітили нори чи активність мишей — це підсилить результат.

Ми вже писали про те, які дерева не можна обрізати взимку та коли робити це безпечно.

Раніше повідомлялося про те, навіщо потрібна мульча і коли саме її варто вносити.

Також ми пояснювали те, яке насіння не варто висівати взимку.

поради город часник ефективні способи січень шкідники
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації