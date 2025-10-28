Відео
Україна
Миші зникнуть за ніч — як очистити погреб без отрути та пасток

Миші зникнуть за ніч — як очистити погреб без отрути та пасток

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:37
Оновлено: 21:48
Як позбутися мишей і щурів у погребі - натуральні засоби та поради господарям
Хатня сіра миша. Фото: Pixabay

Восени миші та щури шукають теплі місця, щоб перечекати зиму, й найчастіше обирають саме погреби. Там є темрява, їжа та волога — ідеальні умови для розмноження. Але використовувати отруту небезпечно, особливо якщо в погребі зберігаються овочі.

Новини.LIVE зібрали дієві натуральні засоби, запах яких гризуни не переносять. Розкладіть їх у схованках, і миші більше не з’являться у вашому погребі.

Чому миші та щури з’являються в погребі

Гризуни заходять у підвали, щоб зігрітися й знайти їжу. Вони пошкоджують овочі, ізоляцію й залишають неприємний запах. Якщо не діяти одразу, кількість мишей може зрости в кілька разів за лічені тижні.

Природні засоби проти гризунів

  • М’ята перцева. Ефірна олія або сушене листя діють як сильний відлякувач. Змочіть ватні кульки олією й розкладіть у кутах — запах тримається до двох тижнів.
  • Лавровий лист. Його аромат викликає у мишей страх і дезорієнтацію. Розкладіть листочки біля полиць або зробіть мішечки з лавром.
  • Цибуля та часник. Розрізані зубчики чи цибулини створюють різкий запах, який гризуни не переносять. Міняйте їх раз на тиждень.
  • Полин або пижмо. Ці гіркі трави діють як природний бар’єр. Пучки можна підвісити на стінах чи покласти під ящики з овочами.

Як підсилити ефект

Поєднайте кілька засобів одразу — наприклад, м’яту, полин і лавровий лист. Додатково закрийте всі щілини в підлозі та стінах, через які можуть проникати гризуни. Також регулярно прибирайте залишки їжі та овочів, адже запах продуктів приваблює мишей навіть сильніше, ніж тепло чи темрява.

Ми пояснювали те, як обігріти теплицю взимку без газу, електрики й зайвих витрат.

Також розповідали про те, коли жоржини можна залишити в землі, а коли їх потрібно дістати.

Раніше повідомлялося про те, чому не варто роздавати кабачки без потреби і як зберегти врожай правильно.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
