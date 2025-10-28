Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Мыши исчезнут за ночь — как очистить погреб без яда и ловушек

Мыши исчезнут за ночь — как очистить погреб без яда и ловушек

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 14:37
обновлено: 21:48
Как избавиться от мышей и крыс в погребе - натуральные средства и советы хозяевам
Домашняя серая мышь. Фото: Pixabay

Осенью мыши и крысы ищут теплые места, чтобы переждать зиму, и чаще всего выбирают именно погреба. Там есть темнота, еда и влага — идеальные условия для размножения. Но использовать яд опасно, особенно если в погребе хранятся овощи.

Новини.LIVE собрали действенные натуральные средства, запах которых грызуны не переносят. Разложите их в тайниках, и мыши больше не появятся в вашем погребе.

Реклама
Читайте также:

Почему мыши и крысы появляются в погребе

Грызуны заходят в подвалы, чтобы согреться и найти пищу. Они повреждают овощи, изоляцию и оставляют неприятный запах. Если не действовать сразу, количество мышей может вырасти в несколько раз за считанные недели.

Природные средства против грызунов

  • Мята перечная. Эфирное масло или сушеные листья действуют как сильный отпугиватель. Смочите ватные шарики маслом и разложите в углах — запах держится до двух недель.
  • Лавровый лист. Его аромат вызывает у мышей страх и дезориентацию. Разложите листочки возле полок или сделайте мешочки с лавром.
  • Лук и чеснок. Разрезанные зубчики или луковицы создают резкий запах, который грызуны не переносят. Меняйте их раз в неделю.
  • Полынь или пижма. Эти горькие травы действуют как естественный барьер. Пучки можно подвесить на стенах или положить под ящики с овощами.

Как усилить эффект

Соедините несколько средств сразу — например, мяту, полынь и лавровый лист. Дополнительно закройте все щели в полу и стенах, через которые могут проникать грызуны. Также регулярно убирайте остатки еды и овощей, ведь запах продуктов привлекает мышей даже сильнее, чем тепло или темнота.

Мы объясняли то, как обогреть теплицу зимой без газа, электричества и лишних затрат.

Также рассказывали о том, когда георгины можно оставить в земле, а когда их нужно достать.

Ранее сообщалось о том, почему не стоит раздавать кабачки без надобности и как сохранить урожай правильно.

советы дом эффективные способы мыши грызуны крысы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации