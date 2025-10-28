Как избавиться от мышей и крыс в погребе - натуральные средства и советы хозяевам

Домашняя серая мышь. Фото: Pixabay

Осенью мыши и крысы ищут теплые места, чтобы переждать зиму, и чаще всего выбирают именно погреба. Там есть темнота, еда и влага — идеальные условия для размножения. Но использовать яд опасно, особенно если в погребе хранятся овощи.

Новини.LIVE собрали действенные натуральные средства, запах которых грызуны не переносят. Разложите их в тайниках, и мыши больше не появятся в вашем погребе.

Почему мыши и крысы появляются в погребе

Грызуны заходят в подвалы, чтобы согреться и найти пищу. Они повреждают овощи, изоляцию и оставляют неприятный запах. Если не действовать сразу, количество мышей может вырасти в несколько раз за считанные недели.

Природные средства против грызунов

Мята перечная. Эфирное масло или сушеные листья действуют как сильный отпугиватель. Смочите ватные шарики маслом и разложите в углах — запах держится до двух недель.

Лавровый лист. Его аромат вызывает у мышей страх и дезориентацию. Разложите листочки возле полок или сделайте мешочки с лавром.

Лук и чеснок. Разрезанные зубчики или луковицы создают резкий запах, который грызуны не переносят. Меняйте их раз в неделю.

Полынь или пижма. Эти горькие травы действуют как естественный барьер. Пучки можно подвесить на стенах или положить под ящики с овощами.

Как усилить эффект

Соедините несколько средств сразу — например, мяту, полынь и лавровый лист. Дополнительно закройте все щели в полу и стенах, через которые могут проникать грызуны. Также регулярно убирайте остатки еды и овощей, ведь запах продуктов привлекает мышей даже сильнее, чем тепло или темнота.

