Як очистити вигрібну яму без викачування - природний засіб для домашнього септика

Вигрібна яма на ділянці. Фото: Paparazzi

У приватних будинках вигрібні ями швидко забиваються, і власникам доводиться постійно викликати асенізатора. Але простий природний продукт може відновити дренаж і зменшити частоту викачування.

Новини.LIVE розповідає, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.

Реклама

Читайте також:

Що додають у вигрібну яму

У лісі на березах росте гриб чага, у якому живе триходерма — корисний грибок, що знищує патогенні мікроорганізми. Саме його можна "заселити" у вигрібну яму. Триходерма швидко розмножується у вологому середовищі та запускає природне розкладання відходів.

Як працює триходерма

Потрапивши в яму, гриб активує мікрофлору, яка перетворює тверді маси на легку жирну плівку. Дренаж відновлюється вже за кілька днів, а ефект накопичується. Для однієї ями потрібно 3-4 шматки чаги, які поступово розкладають органічні відходи, зменшують осад і навіть нейтралізують неприємні запахи.

Переваги природного очищення

Метод безпечний, не шкодить септику та не створює зайвого сміття — через кілька років чага повністю розкладається. Процес не потребує хімії чи спеціального обладнання, а результат тримається довго. Додатково природне очищення покращує проникність ґрунту навколо ями, що допомагає їй працювати стабільніше навіть при активному використанні.

Важливі застереження

Якщо ви чистите яму раз на пів року, не кидайте надто великі шматки — вони можуть потрапити в насос асенізатора. Найкраще використовувати середні шматки, які швидко насичують середовище триходермою. Також важливо кидати чагу лише у вологу яму, адже сухе середовище сповільнює розвиток грибка і зменшує ефективність очищення.

Ми пояснювали те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Також розповідали про те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.

Раніше повідомлялося про те, як дати кришкам друге життя та створити з них практичні вироби.