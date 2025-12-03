На якій відстані від паркану копати вигрібну яму - норми, метри та штрафи

Вигрібна яма в саду. Фото: iStockphoto

В Україні облаштування вигрібної ями регулюють санітарні норми, які визначають безпечну відстань до паркану сусіда, будинків та криниць. Недотримання правил може призвести до штрафів.

Основні вимоги до розташування вигрібної ями

За санітарними нормами яму дозволено копати не ближче ніж 10-12 метрів від сусідської ділянки. Глибина має перевищувати 3 метри, а до будинку, дитячого майданчика чи школи потрібно зберігати мінімум 20 метрів. Якщо поруч є криниця, джерело або свердловина — відстань збільшується до 20-50 метрів залежно від типу водопостачання.

Чому важлива правильна відстань

Неправильне розташування ями призводить до забруднення ґрунту, води та появи неприємних запахів. Це створює конфлікти із сусідами та порушує санітарні правила. Дотримання відстаней допомагає уникнути заражень, підтоплень і проблем із контролюючими органами.

Чи потрібні дозволи

Будівництво вигрібної ями без фундаменту не потребує окремого дозволу, але погодження СЕС є обов’язковим. Це гарантує, що яма не загрожуватиме здоров’ю людей і не створюватиме небезпечних умов на ділянці.

Які штрафи передбачені

За порушення норм передбачена відповідальність за ст. 152 КУпАП. Громадяни можуть отримати штраф від 340 до 1 360 грн, а підприємці та посадові особи — від 850 до 1 700 грн. Правильне планування та дотримання відстаней дозволяють уникнути покарань і зберегти добросусідські відносини.

