Главная Дом и огород Выгребная яма на участке — ошибки, которые стоят штрафов

Выгребная яма на участке — ошибки, которые стоят штрафов

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:00
На каком расстоянии от забора копать выгребную яму - нормы, метры и штрафы
Выгребная яма в саду. Фото: iStockphoto

В Украине обустройство выгребной ямы регулируют санитарные нормы, которые определяют безопасное расстояние до забора соседа, домов и колодцев. Несоблюдение правил может привести к штрафам.

Новини.LIVE объясняет главные требования и границы, которых следует придерживаться.

Читайте также:

Основные требования к расположению выгребной ямы

По санитарным нормам яму разрешено копать не ближе чем 10-12 метров от соседского участка. Глубина должна превышать 3 метра, а до дома, детской площадки или школы нужно сохранять минимум 20 метров. Если рядом есть колодец, источник или скважина — расстояние увеличивается до 20-50 метров в зависимости от типа водоснабжения.

Почему важно правильное расстояние

Неправильное расположение ямы приводит к загрязнению почвы, воды и появлению неприятных запахов. Это создает конфликты с соседями и нарушает санитарные правила. Соблюдение расстояний помогает избежать заражений, подтоплений и проблем с контролирующими органами.

Нужны ли разрешения

Строительство выгребной ямы без фундамента не требует отдельного разрешения, но согласование СЭС является обязательным. Это гарантирует, что яма не будет угрожать здоровью людей и не будет создавать опасных условий на участке.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушение норм предусмотрена ответственность по ст. 152 КУоАП. Граждане могут получить штраф от 340 до 1 360 грн, а предприниматели и должностные лица — от 850 до 1 700 грн. Правильное планирование и соблюдение расстояний позволяют избежать наказаний и сохранить добрососедские отношения.

штрафы советы сад дом выгребная яма
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
