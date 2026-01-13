Субстрат для растений - что это такое, виды и почему он нужен для роста

Человек держит субстрат. Фото: Freepik

Субстрат — основа для здорового роста растений, ведь именно он обеспечивает воздух, влагу и питательные вещества. Без правильно подобранного субстрата ни одно растение не будет развиваться полноценно.

Новини.LIVE объясняет, что такое субстрат, какие бывают виды и почему он так важен.

Реклама

Читайте также:

Что такое субстрат

Субстрат — это специальная смесь, в которой растут растения вместо обычного грунта или вместе с ним. Его создают так, чтобы растения получали достаточно воздуха, влаги и питательных веществ и при этом не страдали от застоя воды.

Основные функции субстрата

Обеспечивает корни воздухом.

Удерживает и равномерно распределяет влагу.

Фиксирует корневую систему.

Улучшает питательный баланс для роста.

Защищает растение от избыточного увлажнения.

Какие бывают субстраты

Субстраты отличаются по составу и подбираются в зависимости от потребностей растений. Для влаголюбивых культур используют более плотные и влагоемкие смеси, а для комнатных цветов или суккулентов — легкие, воздушные и хорошо дренированные. Чаще всего субстраты могут содержать кокосовое волокно, торф, кору, минеральные примеси вроде перлита или вермикулита — все это помогает создать оптимальные условия для развития корневой системы.

Почему правильно подобранный субстрат важен

От качества субстрата зависит скорость роста, развитие корней и устойчивость растения к болезням. Неподходящая смесь может привести к загниванию или, наоборот, пересушиванию корневой системы, поэтому выбор субстрата — один из ключевых этапов ухода.

Мы уже писали о том, как правильно высаживать рассаду, чтобы она росла здоровой и крепкой.

Ранее объясняли то, как правильно сыпать удобрения по снегу, чтобы растения получили максимум пользы.

Подробнее рассказывали о том, что такое тепличная сетка, для чего она нужна и как правильно ее использовать.