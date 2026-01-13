Видео
Видео

Что такое субстрат и как он влияет на рост и здоровье растений

Что такое субстрат и как он влияет на рост и здоровье растений

Дата публикации 13 января 2026 10:00
Субстрат для растений - что это такое, виды и почему он нужен для роста
Человек держит субстрат. Фото: Freepik

Субстрат — основа для здорового роста растений, ведь именно он обеспечивает воздух, влагу и питательные вещества. Без правильно подобранного субстрата ни одно растение не будет развиваться полноценно.

Новини.LIVE объясняет, что такое субстрат, какие бывают виды и почему он так важен.

Читайте также:

Что такое субстрат

Субстрат — это специальная смесь, в которой растут растения вместо обычного грунта или вместе с ним. Его создают так, чтобы растения получали достаточно воздуха, влаги и питательных веществ и при этом не страдали от застоя воды.

Основные функции субстрата

  • Обеспечивает корни воздухом.
  • Удерживает и равномерно распределяет влагу.
  • Фиксирует корневую систему.
  • Улучшает питательный баланс для роста.
  • Защищает растение от избыточного увлажнения.

Какие бывают субстраты

Субстраты отличаются по составу и подбираются в зависимости от потребностей растений. Для влаголюбивых культур используют более плотные и влагоемкие смеси, а для комнатных цветов или суккулентов — легкие, воздушные и хорошо дренированные. Чаще всего субстраты могут содержать кокосовое волокно, торф, кору, минеральные примеси вроде перлита или вермикулита — все это помогает создать оптимальные условия для развития корневой системы.

Почему правильно подобранный субстрат важен

От качества субстрата зависит скорость роста, развитие корней и устойчивость растения к болезням. Неподходящая смесь может привести к загниванию или, наоборот, пересушиванию корневой системы, поэтому выбор субстрата — один из ключевых этапов ухода.

Леонид Волков - Редактор
