Как не потерять урожай рассады - правильный полив до и после появления всходов

Рассада падает и чернеет — виноват полив, о котором забывают
Правильный полив рассады на разных этапах развития определяет, сохранятся ли сеянцы здоровыми. Если уход не изменить после появления всходов, возрастает риск черной ножки и гибели растений.
Новини.LIVE рассказывает, как меняется уход и какой полив считается безопасным для молодых растений.
Полив рассады до появления всходов
До всходов посевы держат в мини-теплице под пленкой или стеклом. Почву увлажняют только распылителем, чтобы не сместить семена. Важно регулярно вытирать конденсат и поддерживать стабильный микроклимат. Основные требования:
- осторожное увлажнение поверхности;
- периодическое проветривание;
- избегание капель, падающих на почву;
- контроль влажности и температуры.
Полив после появления всходов
Когда появляются сеянцы, воду подают строго под корень. Для этого используют медицинскую грушу или тонкий наконечник, чтобы не смачивать листья. Междурядья должны оставаться сухими. Важно:
- не переливать, чтобы избежать черной ножки;
- после полива немного разрыхлить почву;
- следить, чтобы вода не застаивалась вокруг корней.
Когда начинать подкормку
На ранних этапах подкормка не нужна — сеянцы получают питание из семян и субстрата. Удобрения начинают вносить лишь после пикировки, когда растения окрепли. Перед первой подкормкой важно оценить состояние корней и листьев, чтобы не перегрузить растение питательными веществами.
