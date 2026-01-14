Видео
Главная Дом и огород Рассада падает и чернеет — виноват полив, о котором забывают

Рассада падает и чернеет — виноват полив, о котором забывают

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 05:05
Как не потерять урожай рассады - правильный полив до и после появления всходов
Рассада на окне. Фото: Pinterest

Правильный полив рассады на разных этапах развития определяет, сохранятся ли сеянцы здоровыми. Если уход не изменить после появления всходов, возрастает риск черной ножки и гибели растений.

Новини.LIVE рассказывает, как меняется уход и какой полив считается безопасным для молодых растений.

Полив рассады до появления всходов

До всходов посевы держат в мини-теплице под пленкой или стеклом. Почву увлажняют только распылителем, чтобы не сместить семена. Важно регулярно вытирать конденсат и поддерживать стабильный микроклимат. Основные требования:

  • осторожное увлажнение поверхности;
  • периодическое проветривание;
  • избегание капель, падающих на почву;
  • контроль влажности и температуры.

Полив после появления всходов

Когда появляются сеянцы, воду подают строго под корень. Для этого используют медицинскую грушу или тонкий наконечник, чтобы не смачивать листья. Междурядья должны оставаться сухими. Важно:

  • не переливать, чтобы избежать черной ножки;
  • после полива немного разрыхлить почву;
  • следить, чтобы вода не застаивалась вокруг корней.

Когда начинать подкормку

На ранних этапах подкормка не нужна — сеянцы получают питание из семян и субстрата. Удобрения начинают вносить лишь после пикировки, когда растения окрепли. Перед первой подкормкой важно оценить состояние корней и листьев, чтобы не перегрузить растение питательными веществами.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
