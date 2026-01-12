Видео
Главная Дом и огород Пленка вредит рассаде — как получить больше всходов

Пленка вредит рассаде — как получить больше всходов

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 20:00
Нужно ли накрывать рассаду пленкой - как не потерять урожай
Рассада в горшках. Фото: Freepik

Накрывание рассады пленкой не всегда улучшает всхожесть семян — иногда оно уменьшает количество всходов и провоцирует болезни. Чрезмерная влажность без воздуха вредит молодым растениям.

Новини.LIVE объясняет, когда не стоит накрывать рассаду пленкой, чем ее заменить и как получить всходы без плесени и "черной ножки".

Читайте также:

Почему пленка может навредить рассаде

Пленка удерживает тепло и влагу, но в то же время создает застой воздуха. Из-за этого всходы могут быть редкими, вытянутыми или поражаться грибковыми болезнями. Самая распространенная проблема — "черная ножка" и появление плесени на почве. Особенно быстро эти проблемы возникают при отсутствии регулярного проветривания.

Когда пленку лучше не использовать

Накрывание пленкой нежелательно, если:

  • в помещении тепло и стабильная температура;
  • посевы стоят без проветривания;
  • сеянцы уже начали массово всходить.

В таких условиях избыток влаги вредит больше, чем помогает.

Чем заменить пленку

Лучшая альтернатива — прозрачный пластик с мелкими отверстиями. Также хорошо работают:

  • обрезанные пластиковые бутылки с отверстиями в крышке;
  • крышки-коробы с возможностью вентиляции.

Такие укрытия позволяют растениям "дышать", сохраняя нужный микроклимат.

Когда снимать укрытие

После появления массовых всходов укрытие снимают постепенно: сначала на 20-40 минут ежедневно, а через 2-3 дня — полностью. Далее важно обеспечить умеренную влажность, правильную температуру и достаточное освещение — именно это определяет качество рассады. Резкое снятие накрытия без адаптации может вызвать стресс и замедлить рост сеянцев.

урожай растения советы рассада эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
