Нужно ли накрывать рассаду пленкой - как не потерять урожай

Пленка вредит рассаде — как получить больше всходов
Накрывание рассады пленкой не всегда улучшает всхожесть семян — иногда оно уменьшает количество всходов и провоцирует болезни. Чрезмерная влажность без воздуха вредит молодым растениям.
Новини.LIVE объясняет, когда не стоит накрывать рассаду пленкой, чем ее заменить и как получить всходы без плесени и "черной ножки".
Почему пленка может навредить рассаде
Пленка удерживает тепло и влагу, но в то же время создает застой воздуха. Из-за этого всходы могут быть редкими, вытянутыми или поражаться грибковыми болезнями. Самая распространенная проблема — "черная ножка" и появление плесени на почве. Особенно быстро эти проблемы возникают при отсутствии регулярного проветривания.
Когда пленку лучше не использовать
Накрывание пленкой нежелательно, если:
- в помещении тепло и стабильная температура;
- посевы стоят без проветривания;
- сеянцы уже начали массово всходить.
В таких условиях избыток влаги вредит больше, чем помогает.
Чем заменить пленку
Лучшая альтернатива — прозрачный пластик с мелкими отверстиями. Также хорошо работают:
- обрезанные пластиковые бутылки с отверстиями в крышке;
- крышки-коробы с возможностью вентиляции.
Такие укрытия позволяют растениям "дышать", сохраняя нужный микроклимат.
Когда снимать укрытие
После появления массовых всходов укрытие снимают постепенно: сначала на 20-40 минут ежедневно, а через 2-3 дня — полностью. Далее важно обеспечить умеренную влажность, правильную температуру и достаточное освещение — именно это определяет качество рассады. Резкое снятие накрытия без адаптации может вызвать стресс и замедлить рост сеянцев.
Мы уже писали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.
Ранее сообщалось о том, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.
Также мы объясняли то, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.
Читайте Новини.LIVE!