Чи потрібно накривати розсаду плівкою - як не втратити врожай

Накривання розсади плівкою не завжди покращує схожість насіння — інколи воно зменшує кількість сходів і провокує хвороби. Надмірна вологість без повітря шкодить молодим рослинам.

Новини.LIVE пояснює, коли не варто накривати розсаду плівкою, чим її замінити та як отримати сходи без цвілі й "чорної ніжки".

Чому плівка може зашкодити розсаді

Плівка утримує тепло й вологу, але водночас створює застій повітря. Через це сходи можуть бути рідкими, витягнутими або уражатися грибковими хворобами. Найпоширеніша проблема — "чорна ніжка" та поява цвілі на ґрунті. Особливо швидко ці проблеми виникають за відсутності регулярного провітрювання.

Коли плівку краще не використовувати

Накривання плівкою небажане, якщо:

у приміщенні тепло і стабільна температура;

посіви стоять без провітрювання;

сіянці вже почали масово сходити.

У таких умовах надлишок вологи шкодить більше, ніж допомагає.

Чим замінити плівку

Краща альтернатива — прозорий пластик з дрібними отворами. Також добре працюють:

обрізані пластикові пляшки з отворами в кришці;

кришки-короби з можливістю вентиляції.

Такі укриття дозволяють рослинам "дихати", зберігаючи потрібний мікроклімат.

Коли знімати накриття

Після появи масових сходів укриття знімають поступово: спочатку на 20-40 хвилин щодня, а через 2-3 дні — повністю. Далі важливо забезпечити помірну вологість, правильну температуру та достатнє освітлення — саме це визначає якість розсади. Різке зняття накриття без адаптації може спричинити стрес і уповільнити ріст сіянців.

