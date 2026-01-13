Видео
Сорта, удивляющие вкусом — помидоры, от которых не оторваться

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 06:52
Самые сладкие и урожайные сорта томатов 2026 - советы огородникам
Урожай помидоров в саду. Фото: Freepik

В сезоне 2026 года самые сладкие и самые урожайные томаты уже имеют своих фаворитов: огородники определили сорта, которые съедают прямо с грядки благодаря их вкусу и ароматности. Эти помидоры хорошо растут в теплицах и открытом грунте, поэтому подойдут большинству регионов.

Новини.LIVE рассказывают, какие сорта помидоров стоит выбрать, чтобы получить стабильный урожай и вкусные плоды.

Крупноплодные сладкие томаты

Среди классических сортов особенно выделяются крупные темные томаты вроде "Полосатого шоколада". Они формируют мясистые плоды с насыщенным ароматом и хорошо растут в теплице, где стабильное тепло помогает полностью раскрыть вкус.

Желтоплодные сорта: сладкие и без кислоты

  • Отличаются приятной сладостью и почти полным отсутствием кислоты.
  • Лучше вызревают в теплицах, особенно в прохладных регионах.
  • Подходят для свежих салатов и ежедневного потребления.

Томаты типа "Желтый гигант" дают щедрый урожай и имеют мягкую, сочную структуру.

Современные гибриды с хорошим вкусом

Несмотря на распространенный миф, гибриды могут быть очень вкусными. Многие из них сочетают устойчивость к болезням, урожайность и приятный баланс сладости. Рекомендуют обратить внимание на:

  • сливоподобные томаты с тонкой кожицей;
  • сорта, что пригодны и для консервации, и для употребления свежими;
  • разновидности, которые стабильно плодоносят в открытом грунте.

Томаты черри — фавориты детей

Черри известны своей сладостью, хрусткостью и отсутствием выраженной кислоты. Они формируют крупные грозди, хорошо растут и в теплице, и под открытым небом. Часто именно среди черри огородники находят самые вкусные томаты сезона.

урожай помидор огород сад томат сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
