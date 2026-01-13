Самые сладкие и урожайные сорта томатов 2026 - советы огородникам

Сорта, удивляющие вкусом — помидоры, от которых не оторваться
В сезоне 2026 года самые сладкие и самые урожайные томаты уже имеют своих фаворитов: огородники определили сорта, которые съедают прямо с грядки благодаря их вкусу и ароматности. Эти помидоры хорошо растут в теплицах и открытом грунте, поэтому подойдут большинству регионов.
Новини.LIVE рассказывают, какие сорта помидоров стоит выбрать, чтобы получить стабильный урожай и вкусные плоды.
Крупноплодные сладкие томаты
Среди классических сортов особенно выделяются крупные темные томаты вроде "Полосатого шоколада". Они формируют мясистые плоды с насыщенным ароматом и хорошо растут в теплице, где стабильное тепло помогает полностью раскрыть вкус.
Желтоплодные сорта: сладкие и без кислоты
- Отличаются приятной сладостью и почти полным отсутствием кислоты.
- Лучше вызревают в теплицах, особенно в прохладных регионах.
- Подходят для свежих салатов и ежедневного потребления.
Томаты типа "Желтый гигант" дают щедрый урожай и имеют мягкую, сочную структуру.
Современные гибриды с хорошим вкусом
Несмотря на распространенный миф, гибриды могут быть очень вкусными. Многие из них сочетают устойчивость к болезням, урожайность и приятный баланс сладости. Рекомендуют обратить внимание на:
- сливоподобные томаты с тонкой кожицей;
- сорта, что пригодны и для консервации, и для употребления свежими;
- разновидности, которые стабильно плодоносят в открытом грунте.
Томаты черри — фавориты детей
Черри известны своей сладостью, хрусткостью и отсутствием выраженной кислоты. Они формируют крупные грозди, хорошо растут и в теплице, и под открытым небом. Часто именно среди черри огородники находят самые вкусные томаты сезона.
