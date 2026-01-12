Что посадить рядом с капустой для большого урожая - лучшие соседи

Посадите это возле капусты — урожай будет вдвое больше
Правильные соседи на грядке могут увеличить урожай капусты в несколько раз и защитить ее от вредителей. Некоторые растения не только не мешают, но и реально помогают кочанам расти крепкими и сочными.
Новини.LIVE объясняет, что посадить возле капусты для меньшего количества вредителей и лучшего урожая.
Почему капусте важны правильные соседи
Капуста сильно истощает почву и привлекает слизней, насекомых и грибковые болезни. Без удачного соседства растение чаще болеет, а урожай заметно уменьшается. Именно поэтому правильный подбор растений рядом с капустой помогает защитить грядку и повысить урожайность без химии.
Лучшие растения рядом с капустой
Для защиты и стимуляции роста следует высаживать:
- сельдерей — отпугивает слизней и большинство насекомых, сдерживает развитие грибков;
- лук — его запах не переносят капустные вредители;
- чеснок — снижает риск болезней и отпугивает насекомых;
- укроп — привлекает полезных насекомых, уничтожающих вредителей.
Что не стоит сажать рядом
Плохими соседями для капусты считаются культуры, которые конкурируют за питательные вещества или привлекают тех же вредителей. Из-за этого урожай может быть слабым или неравномерным. Неудачное соседство также повышает риск болезней и снижает иммунитет капусты в течение всего сезона.
Как получить больше урожая
Комбинированные посадки уменьшают потребность в химической защите и улучшают состояние почвы. Правильно подобранные соседи помогают капусте расти быстрее и формировать плотные, здоровые кочаны. Такой подход позволяет повысить урожай капусты даже при минимальном уходе и без использования агрессивных препаратов.
Мы уже писали о том, когда срезать черенки и как подготовить гортензию для успешного укоренения в воде.
Ранее сообщалось о том, как уберечь сад от снежных нагрузок и минимизировать риск зимних повреждений.
Также мы объясняли то, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.
Читайте Новини.LIVE!