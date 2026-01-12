Видео
Главная Дом и огород Посадите это возле капусты — урожай будет вдвое больше

Посадите это возле капусты — урожай будет вдвое больше

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 04:59
Что посадить рядом с капустой для большого урожая - лучшие соседи
Капуста растет на огороде. Фото: Pixabay

Правильные соседи на грядке могут увеличить урожай капусты в несколько раз и защитить ее от вредителей. Некоторые растения не только не мешают, но и реально помогают кочанам расти крепкими и сочными.

Новини.LIVE объясняет, что посадить возле капусты для меньшего количества вредителей и лучшего урожая.

Почему капусте важны правильные соседи

Капуста сильно истощает почву и привлекает слизней, насекомых и грибковые болезни. Без удачного соседства растение чаще болеет, а урожай заметно уменьшается. Именно поэтому правильный подбор растений рядом с капустой помогает защитить грядку и повысить урожайность без химии.

Лучшие растения рядом с капустой

Для защиты и стимуляции роста следует высаживать:

  • сельдерей — отпугивает слизней и большинство насекомых, сдерживает развитие грибков;
  • лук — его запах не переносят капустные вредители;
  • чеснок — снижает риск болезней и отпугивает насекомых;
  • укроп — привлекает полезных насекомых, уничтожающих вредителей.

Что не стоит сажать рядом

Плохими соседями для капусты считаются культуры, которые конкурируют за питательные вещества или привлекают тех же вредителей. Из-за этого урожай может быть слабым или неравномерным. Неудачное соседство также повышает риск болезней и снижает иммунитет капусты в течение всего сезона.

Как получить больше урожая

Комбинированные посадки уменьшают потребность в химической защите и улучшают состояние почвы. Правильно подобранные соседи помогают капусте расти быстрее и формировать плотные, здоровые кочаны. Такой подход позволяет повысить урожай капусты даже при минимальном уходе и без использования агрессивных препаратов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
