Що посадити поруч із капустою для великого врожаю - кращі сусіди

Капуста росте на городі. Фото: Pixabay

Правильні сусіди на грядці можуть збільшити врожай капусти у кілька разів і захистити її від шкідників. Деякі рослини не лише не заважають, а й реально допомагають качанам рости міцними та соковитими.

Новини.LIVE пояснює, що посадити біля капусти для меншої кількості шкідників і кращого врожаю.

Реклама

Читайте також:

Чому капусті важливі правильні сусіди

Капуста сильно виснажує ґрунт і приваблює слимаків, комах та грибкові хвороби. Без вдалого сусідства рослина частіше хворіє, а врожай помітно зменшується. Саме тому правильний підбір рослин поруч із капустою допомагає захистити грядку та підвищити врожайність без хімії.

Найкращі рослини поруч із капустою

Для захисту та стимуляції росту варто висаджувати:

селеру — відлякує слимаків і більшість комах, стримує розвиток грибків;

цибулю — її запах не переносять капустяні шкідники;

часник — знижує ризик хвороб і відлякує комах;

кріп — приваблює корисних комах, що знищують шкідників.

Що не варто садити поруч

Поганими сусідами для капусти вважаються культури, які конкурують за поживні речовини або приваблюють тих самих шкідників. Через це урожай може бути слабким або нерівномірним. Невдале сусідство також підвищує ризик хвороб і знижує імунітет капусти протягом усього сезону.

Як отримати більше врожаю

Комбіновані посадки зменшують потребу в хімічному захисті та покращують стан ґрунту. Правильно підібрані сусіди допомагають капусті рости швидше й формувати щільні, здорові качани. Такий підхід дозволяє підвищити врожай капусти навіть за мінімального догляду та без використання агресивних препаратів.

Ми вже писали про те, коли зрізати живці та як підготувати гортензію для успішного вкорінення у воді.

Раніше повідомлялося про те, як уберегти сад від снігових навантажень та мінімізувати ризик зимових пошкоджень.

Також ми пояснювали те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.