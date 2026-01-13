Відео
Головна Дім та город Сорти, що дивують смаком — помідори, від яких не відірватися

Сорти, що дивують смаком — помідори, від яких не відірватися

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 06:52
Найсолодші та найурожайніші сорти томатів 2026 - поради городникам
Врожай помідорів у саду. Фото: Freepik

У сезоні 2026 року найсолодші та найврожайніші томати вже мають своїх фаворитів: городники визначили сорти, які з’їдають прямо з грядки завдяки їх смаку та ароматності. Ці помідори добре ростуть у теплицях і відкритому ґрунті, тож підійдуть більшості регіонів.

Новини.LIVE розповідають, які сорти помідорів варто обрати, щоб отримати стабільний урожай і смачні плоди.

Читайте також:

Великоплідні солодкі томати

Серед класичних сортів особливо виділяються великі темні томати на кшталт "Смугастого шоколаду". Вони формують м’ясисті плоди з насиченим ароматом і добре ростуть у теплиці, де стабільне тепло допомагає повністю розкрити смак.

Жовтоплідні сорти: солодкі та без кислоти

  • Відзначаються приємною солодкістю та майже повною відсутністю кислоти.
  • Краще визрівають у теплицях, особливо в прохолодних регіонах.
  • Підходять для свіжих салатів і щоденного споживання.

Томати типу "Жовтий гігант" дають щедрий урожай і мають м’яку, соковиту структуру.

Сучасні гібриди з хорошим смаком

Попри поширений міф, гібриди можуть бути дуже смачними. Багато з них поєднують стійкість до хвороб, урожайність і приємний баланс солодкості. Рекомендують звернути увагу на:

  • сливоподібні томати з тонкою шкіркою;
  • сорти, що придатні і для консервації, і для вживання свіжими;
  • різновиди, які стабільно плодоносять у відкритому ґрунті.

Томати черрі — фаворити дітей

Черрі відомі своєю солодкістю, хрумкістю та відсутністю вираженої кислоти. Вони формують великі грона, добре ростуть і в теплиці, і просто неба. Часто саме серед черрі городники знаходять найсмачніші томати сезону.

врожай помідор город сад томат сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
