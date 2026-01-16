Видео
Секрет вкусных помидоров — посадите рядом одно простое растение

Секрет вкусных помидоров — посадите рядом одно простое растение

Дата публикации 16 января 2026 21:48
Что посадить рядом с помидорами для улучшения вкуса и защиты от вредителей
Урожай помидоров в саду. Фото: Pinterest

Правильные соседи на грядке способны не только защитить помидоры от болезней и вредителей, но и сделать вкус плодов значительно насыщеннее. Есть растение, которое идеально подходит для томатов.

Новини.LIVE рассказывает, что посадить рядом с помидорами, чтобы улучшить их вкус и защитить растения на грядке.

Читайте также:

Почему важно выбирать соседей для помидоров

Помидоры чувствительны к грибковым инфекциям, жированию и атакам вредителей. Неправильное соседство может ухудшить вкус, замедлить рост и снизить урожайность. Поэтому выбор правильного растения-партнера имеет большое значение.

Идеальное растение для помидоров — чеснок

Чеснок имеет сильный пряный аромат, который выполняет роль естественной защиты. Он не конкурирует с томатами за питательные вещества, хорошо приживается рядом и приносит несколько важных преимуществ.

Преимущества соседства томатов с чесноком

  • Защита от вредителей: паутинный клещ и тля избегают запаха чеснока.
  • Меньше грибковых инфекций: эфирные вещества сдерживают развитие болезней.
  • Улучшение вкуса: плоды приобретают более насыщенный аромат и приятную пряную нотку.
  • Простота выращивания: чеснок не забирает много места и легко вписывается между рядками.

Почему чеснок делает томаты вкуснее

Эфирные масла в чесноке влияют на ароматические соединения в почве и воздухе. Это стимулирует томаты вырабатывать больше сахаров и натуральных ароматов, благодаря чему плоды становятся более выразительными на вкус.

Мы уже писали о том, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Ранее сообщалось о том, что именно меняется в високосный год и на что обратить внимание при посадках и уходе.

Также мы объясняли то, когда и как безопасно поливать сад зимой.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
