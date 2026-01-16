Відео
Головна Дім та город Секрет смачних помідорів — посадіть поруч одну просту рослину

Секрет смачних помідорів — посадіть поруч одну просту рослину

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 21:48
Що посадити поруч із помідорами для покращення смаку та захисту від шкідників
Врожай помідорів у саду. Фото: Pinterest

Правильні сусіди на грядці здатні не лише захистити помідори від хвороб і шкідників, а й зробити смак плодів значно насиченішим. Є рослина, яка ідеально підходить для томатів.

Новини.LIVE розповідає, що посадити поруч із помідорами, щоб покращити їхній смак і захистити рослини на грядці.

Читайте також:

Чому важливо обирати сусідів для помідорів

Помідори чутливі до грибкових інфекцій, жирування та атак шкідників. Неправильне сусідство може погіршити смак, уповільнити ріст і знизити врожайність. Тому вибір правильної рослини-партнера має велике значення.

Ідеальна рослина для помідорів — часник

Часник має сильний пряний аромат, який виконує роль природного захисту. Він не конкурує з томатами за поживні речовини, добре приживається поруч і приносить кілька важливих переваг.

Переваги сусідства томатів із часником

  • Захист від шкідників: павутинний кліщ і тля уникають запаху часнику.
  • Менше грибкових інфекцій: ефірні речовини стримують розвиток хвороб.
  • Покращення смаку: плоди набувають насиченішого аромату та приємної пряної нотки.
  • Простота вирощування: часник не забирає багато місця і легко вписується між рядками.

Чому часник робить томати смачнішими

Ефірні олії в часнику впливають на ароматичні сполуки в ґрунті та повітрі. Це стимулює томати виробляти більше цукрів і натуральних ароматів, завдяки чому плоди стають виразнішими на смак.







Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
