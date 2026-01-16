Как укрывать розы зимой - опасные материалы и безопасные альтернативы

Розы могут погибнуть зимой — какое укрытие опасно для кустов
Зимой розы особенно уязвимы к морозам и резким перепадам температур, но некоторые типы укрытия могут ухудшить их состояние и даже привести к гибели. Ошибка с материалом стоит всего куста.
Новини.LIVE объясняет, что можно использовать для укрытия роз зимой, а от каких материалов лучше отказаться.
Почему розы страдают зимой
Зимние условия опасны для почек и корневой системы. Из-за влажности побеги трескаются, подмерзают, а оттепели сменяются заморозками, что создает избыток холодной воды в почве. Это провоцирует загнивание и грибковые инфекции.
Опасные укрытия для роз
Ошибка многих садоводов — накрывать кусты органическими материалами без вентиляции:
- компост;
- солома;
- сухие листья.
Такое укрытие удерживает влагу, создает сырую среду и способствует развитию грибков. Кроме того, солома и листья привлекают грызунов, которые повреждают побеги зимой.
Безопасная альтернатива — защитные колпаки
Защитные колпаки из легких теплоизоляционных материалов создают стабильный микроклимат. Они защищают от мороза и ветра:
- защищают от морозов и ветра;
- выдерживают снеговую нагрузку;
- не создают избыточной влаги внутри.
Подготовка к укрытию
- Удалить сухие и поврежденные ветви.
- Не делать сильную обрезку зимой.
- Аккуратно стянуть длинные побеги.
- Установить колпак только на непромерзшую почву.
- Присыпать середину землей для дополнительного теплоизоляционного слоя.
Результат весной
Правильно накрытые розы быстро восстанавливаются, формируют здоровые почки и активно цветут в сезон. Кусты стартуют раньше других растений и менее подвержены весенним болезням, что заметно влияет на пышность цветения.
