Как укрывать розы зимой - опасные материалы и безопасные альтернативы

Зимой розы особенно уязвимы к морозам и резким перепадам температур, но некоторые типы укрытия могут ухудшить их состояние и даже привести к гибели. Ошибка с материалом стоит всего куста.

Новини.LIVE объясняет, что можно использовать для укрытия роз зимой, а от каких материалов лучше отказаться.

Почему розы страдают зимой

Зимние условия опасны для почек и корневой системы. Из-за влажности побеги трескаются, подмерзают, а оттепели сменяются заморозками, что создает избыток холодной воды в почве. Это провоцирует загнивание и грибковые инфекции.

Опасные укрытия для роз

Ошибка многих садоводов — накрывать кусты органическими материалами без вентиляции:

компост;

солома;

сухие листья.

Такое укрытие удерживает влагу, создает сырую среду и способствует развитию грибков. Кроме того, солома и листья привлекают грызунов, которые повреждают побеги зимой.

Безопасная альтернатива — защитные колпаки

Защитные колпаки из легких теплоизоляционных материалов создают стабильный микроклимат. Они защищают от мороза и ветра:

защищают от морозов и ветра;

выдерживают снеговую нагрузку;

не создают избыточной влаги внутри.

Подготовка к укрытию

Удалить сухие и поврежденные ветви.

Не делать сильную обрезку зимой.

Аккуратно стянуть длинные побеги.

Установить колпак только на непромерзшую почву.

Присыпать середину землей для дополнительного теплоизоляционного слоя.

Результат весной

Правильно накрытые розы быстро восстанавливаются, формируют здоровые почки и активно цветут в сезон. Кусты стартуют раньше других растений и менее подвержены весенним болезням, что заметно влияет на пышность цветения.

