Как подкормить замиокулькас - полезный раствор-удобрение для активного роста

Полейте этим удобрением — и замиокулькас оживет на глазах
Замиокулькас может расти значительно быстрее, если регулярно получает натуральную подкормку. Есть простой раствор, который активирует образование новых листьев уже после первого полива и помогает растению укрепиться.
Новини.LIVE рассказывает, как приготовить безопасное удобрение для замиокулькаса и как правильно его применять.
Почему замиокулькасу нужна подкормка
Замиокулькас — неприхотливое, но требовательное к почве суккулентное растение. Ему нужен легкий, хорошо дренированный субстрат, чтобы корни не загнивали. Для активного запуска новых листьев цветоводы советуют добавлять натуральные стимуляторы роста.
Натуральное удобрение из корицы: как правильно приготовить
Корица обладает антисептическими свойствами и усиливает развитие корневой системы. Чтобы сделать подкормку:
- растворите 2 ложки корицы в воде;
- оставьте настаиваться 24 часа;
- процедите и используйте жидкость для полива.
Уже после первого применения растение начинает активнее выпускать листья.
Как часто применять
Оптимальная частота — раз в 7 дней. Это достаточно, чтобы замиокулькас получил стимул к росту, но почва не перенасытилась. Постоянное использование специи может влиять на состав субстрата, поэтому подкормку нужно чередовать с обычным поливом.
Где держать замиокулькас для наилучшего результата
Растение любит светлые места без прямых солнечных лучей. В полутени рост замедляется, а листья становятся более редкими. Если замиокулькас долго не обновляет листья или они мельчают, это сигнал о дефиците питания или неправильных условиях.
