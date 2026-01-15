Как подкормить замиокулькас - полезный раствор-удобрение для активного роста

Человек удобряет замиокулькас. Фото: Pinterest

Замиокулькас может расти значительно быстрее, если регулярно получает натуральную подкормку. Есть простой раствор, который активирует образование новых листьев уже после первого полива и помогает растению укрепиться.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить безопасное удобрение для замиокулькаса и как правильно его применять.

Почему замиокулькасу нужна подкормка

Замиокулькас — неприхотливое, но требовательное к почве суккулентное растение. Ему нужен легкий, хорошо дренированный субстрат, чтобы корни не загнивали. Для активного запуска новых листьев цветоводы советуют добавлять натуральные стимуляторы роста.

Натуральное удобрение из корицы: как правильно приготовить

Корица обладает антисептическими свойствами и усиливает развитие корневой системы. Чтобы сделать подкормку:

растворите 2 ложки корицы в воде;

оставьте настаиваться 24 часа;

процедите и используйте жидкость для полива.

Уже после первого применения растение начинает активнее выпускать листья.

Как часто применять

Оптимальная частота — раз в 7 дней. Это достаточно, чтобы замиокулькас получил стимул к росту, но почва не перенасытилась. Постоянное использование специи может влиять на состав субстрата, поэтому подкормку нужно чередовать с обычным поливом.

Где держать замиокулькас для наилучшего результата

Растение любит светлые места без прямых солнечных лучей. В полутени рост замедляется, а листья становятся более редкими. Если замиокулькас долго не обновляет листья или они мельчают, это сигнал о дефиците питания или неправильных условиях.

