Як підживити заміокулькас - корисний розчин-добриво для активного росту

Людина удобрює заміокулькас. Фото: Pinterest

Заміокулькас може рости значно швидше, якщо регулярно отримує натуральне підживлення. Є простий розчин, який активує утворення нових листків вже після першого поливу та допомагає рослині зміцнитися.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати безпечне добриво для заміокулькаса і як правильно його застосовувати.

Реклама

Читайте також:

Чому заміокулькасу потрібне підживлення

Заміокулькас — невибаглива, але вимоглива до ґрунту сукулентна рослина. Їй потрібен легкий, добре дренований субстрат, щоб корені не загнивали. Для активного запуску нового листя квітникарі радять додавати натуральні стимулятори росту.

Натуральне добриво з кориці: як правильно приготувати

Кориця має антисептичні властивості й підсилює розвиток кореневої системи. Щоб зробити підживлення:

розчиніть 2 ложки кориці у воді;

залиште настоюватися 24 години;

процідіть і використовуйте рідину для поливу.

Вже після першого застосування рослина починає активніше випускати листя.

Як часто застосовувати

Оптимальна частота — раз на 7 днів. Це достатньо, щоб заміокулькас отримав стимул до росту, але ґрунт не перенаситився. Постійне використання спеції може впливати на склад субстрату, тому підживлення потрібно чергувати зі звичайним поливом.

Де тримати заміокулькас для найкращого результату

Рослина любить світлі місця без прямих сонячних променів. У півтіні ріст сповільнюється, а листки стають рідшими. Якщо заміокулькас довго не оновлює листя або вони дрібнішають, це сигнал про дефіцит живлення чи неправильні умови.

Ми вже писали про те, як правильно підготувати насіння з замороженої малини та висіяти його для майбутнього врожаю.

Раніше повідомлялося про те, як безсніжна зима загрожує полуниці та які дії допоможуть уберегти коріння від промерзання.

Також ми пояснювали те, як активувати замерзлий компост і що додати для швидкого запуску.