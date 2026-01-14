Як захистити полуницю взимку без снігу - укриття, полив та поради садівників

Людина доглядає полуницю. Фото: Pinterest

Безсніжна та суха зима залишає полуницю без природного укриття, через що коріння швидко промерзає навіть за незначних морозів. Це створює високий ризик втрати ягідника вже на початку сезону.

Новини.LIVE розповідає, як безсніжна зима загрожує полуниці та які дії допоможуть уберегти коріння від промерзання.

Чому безсніжна зима небезпечна

Сніг працює як природна ізоляція, а без нього ґрунт промерзає швидше. Найбільше ризикують:

молоді посадки;

грядки на відкритих ділянках;

піщані ґрунти, які втрачають вологу та тепло.

Коли полуницю потрібно вкривати

Якщо мороз опускається нижче -10…-15 °C та снігу немає, укриття стає необхідним. Найкраще підходять:

солома або сіно;

сухе листя;

хвоя;

агроволокно, накладене вільно, без притискання.

Укриття має "дихати", інакше при відлигах виникає ризик випрівання.

Чи варто поливати полуницю взимку

Так, але лише до настання стійких морозів. Волога земля промерзає повільніше й захищає коріння. Головне — не поливати кущі по мерзлому ґрунту. Додаткове зволоження допомагає утримати тепло в ґрунті та зменшує ризик вимерзання молодих рослин.

Коли краще не чіпати грядку

Якщо восени укриття вже зробили, ґрунт достатньо вологий, а температура помірна — додаткові дії не потрібні. Надмірна турбота може спричинити загнивання під товстим шаром матеріалу. Досвідчені садівники радять у таких умовах просто контролювати стан грядки без зайвого втручання.

