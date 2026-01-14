Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Полуниця може не пережити зиму — одна дія рятує кущі

Полуниця може не пережити зиму — одна дія рятує кущі

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 01:13
Як захистити полуницю взимку без снігу - укриття, полив та поради садівників
Людина доглядає полуницю. Фото: Pinterest

Безсніжна та суха зима залишає полуницю без природного укриття, через що коріння швидко промерзає навіть за незначних морозів. Це створює високий ризик втрати ягідника вже на початку сезону.

Новини.LIVE розповідає, як безсніжна зима загрожує полуниці та які дії допоможуть уберегти коріння від промерзання.

Реклама
Читайте також:

Чому безсніжна зима небезпечна

Сніг працює як природна ізоляція, а без нього ґрунт промерзає швидше. Найбільше ризикують:

  • молоді посадки;
  • грядки на відкритих ділянках;
  • піщані ґрунти, які втрачають вологу та тепло.

Коли полуницю потрібно вкривати

Якщо мороз опускається нижче -10…-15 °C та снігу немає, укриття стає необхідним. Найкраще підходять:

  • солома або сіно;
  • сухе листя;
  • хвоя;
  • агроволокно, накладене вільно, без притискання.

Укриття має "дихати", інакше при відлигах виникає ризик випрівання.

Чи варто поливати полуницю взимку

Так, але лише до настання стійких морозів. Волога земля промерзає повільніше й захищає коріння. Головне — не поливати кущі по мерзлому ґрунту. Додаткове зволоження допомагає утримати тепло в ґрунті та зменшує ризик вимерзання молодих рослин.

Коли краще не чіпати грядку

Якщо восени укриття вже зробили, ґрунт достатньо вологий, а температура помірна — додаткові дії не потрібні. Надмірна турбота може спричинити загнивання під товстим шаром матеріалу. Досвідчені садівники радять у таких умовах просто контролювати стан грядки без зайвого втручання.

Ми вже писали про те, як корисно використати картопляні очистки на городі.

Раніше пояснювали те, як доглядати амариліс узимку, щоб цвітіння було яскравим і тривалим.

Детальніше розповідали про те, коли не варто накривати розсаду плівкою та чим її замінити.

сніг зима поради полуниця полив захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації