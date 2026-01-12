Відео
Головна Дім та город Зацвіте за 4 тижні — як правильно доглядати амариліс

Зацвіте за 4 тижні — як правильно доглядати амариліс

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 12:22
Як доглядати амариліс взимку - поради для швидкого і тривалого цвітіння
Амариліс у горщиках. Фото: iStockphoto

Амариліс може зацвісти вже через місяць після зимової посадки, якщо створити йому правильні умови. Ця кімнатна рослина має власний ритм розвитку й реагує не на пору року, а на тепло, світло та вологу.

Новини.LIVE пояснює, як доглядати амариліс узимку, щоб цвітіння було яскравим і тривалим.

Читайте також:

Чому амариліс так швидко цвіте взимку

Амариліс має природний ритм розвитку: його цибулина накопичує сили заздалегідь, а цвітіння запускається теплом і світлом. Тому зимова посадка часто дає стрімкий результат — квітконос з’являється вже через 3-4 тижні. Голландські сорти особливо стабільні: вони мають великі квітки, міцні стебла й майже гарантоване цвітіння.

Три головні умови для здорового цвітіння

  • Світло: яскраве, розсіяне; найкраще — південні та південно-східні вікна.
  • Температура: 18-22 °C, без протягів і різких перепадів.
  • Полив: помірний — ґрунт має бути злегка вологим.

Щоб квітконос ріс рівно, горщик періодично повертають до світла.

Чим підживлювати амариліс під час цвітіння

У період активного цвітіння рослина витрачає багато енергії, тому підживлення необхідне. Найкраще підійдуть рідкі добрива для квітучих або цибулинних рослин.
Підживлюють кожні 10-14 днів, обов’язково по вологому ґрунту — це продовжує цвітіння й робить забарвлення яскравішим.

Як продовжити цвітіння та зберегти цибулину

Не ставте горщик біля батарей — сухе повітря пришвидшує в’янення квітки. Після відцвітання зрізають квітконос, але листя залишають: саме воно живить цибулину для наступного циклу.

Ми вже писали про те, які дерева в зоні ризику та як уникнути зимових втрат.

Раніше пояснювали те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Детальніше розповідали про те, що обов’язково зробити в саду в січні.

рослини зима квіти поради догляд
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
