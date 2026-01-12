Видео
Главная Дом и огород Зацветет за 4 недели — как правильно ухаживать за амариллисом

Зацветет за 4 недели — как правильно ухаживать за амариллисом

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 12:22
Как ухаживать за амариллисом зимой - советы для быстрого и продолжительного цветения
Амариллис в горшках. Фото: iStockphoto

Амариллис может зацвести уже через месяц после зимней посадки, если создать ему правильные условия. Это комнатное растение имеет собственный ритм развития и реагирует не на время года, а на тепло, свет и влагу.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за амариллисом зимой, чтобы цветение было ярким и продолжительным.

Читайте также:

Почему амариллис так быстро цветет зимой

Амариллис имеет естественный ритм развития: его луковица накапливает силы заранее, а цветение запускается теплом и светом. Поэтому зимняя посадка часто дает стремительный результат — цветонос появляется уже через 3-4 недели. Голландские сорта особенно стабильны: они имеют крупные цветки, крепкие стебли и почти гарантированное цветение.

Три главных условия для здорового цветения

  • Свет: яркий, рассеянный; лучше всего — южные и юго-восточные окна.
  • Температура: 18-22 °C, без сквозняков и резких перепадов.
  • Полив: умеренный — почва должна быть слегка влажной.

Чтобы цветонос рос ровно, горшок периодически поворачивают к свету.

Чем подкармливать амариллис во время цветения

В период активного цветения растение тратит много энергии, поэтому подкормка необходима. Лучше всего подойдут жидкие удобрения для цветущих или луковичных растений.
Подкармливают каждые 10-14 дней, обязательно по влажной почве — это продлевает цветение и делает окраску ярче.

Как продлить цветение и сохранить луковицу

Не ставьте горшок возле батарей — сухой воздух ускоряет увядание цветка. После отцветания срезают цветонос, но листья оставляют: именно они питают луковицу для следующего цикла.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
