Как ухаживать за амариллисом зимой - советы для быстрого и продолжительного цветения

Амариллис может зацвести уже через месяц после зимней посадки, если создать ему правильные условия. Это комнатное растение имеет собственный ритм развития и реагирует не на время года, а на тепло, свет и влагу.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за амариллисом зимой, чтобы цветение было ярким и продолжительным.

Почему амариллис так быстро цветет зимой

Амариллис имеет естественный ритм развития: его луковица накапливает силы заранее, а цветение запускается теплом и светом. Поэтому зимняя посадка часто дает стремительный результат — цветонос появляется уже через 3-4 недели. Голландские сорта особенно стабильны: они имеют крупные цветки, крепкие стебли и почти гарантированное цветение.

Три главных условия для здорового цветения

Свет: яркий, рассеянный; лучше всего — южные и юго-восточные окна.

Температура: 18-22 °C, без сквозняков и резких перепадов.

Полив: умеренный — почва должна быть слегка влажной.

Чтобы цветонос рос ровно, горшок периодически поворачивают к свету.

Чем подкармливать амариллис во время цветения

В период активного цветения растение тратит много энергии, поэтому подкормка необходима. Лучше всего подойдут жидкие удобрения для цветущих или луковичных растений.

Подкармливают каждые 10-14 дней, обязательно по влажной почве — это продлевает цветение и делает окраску ярче.

Как продлить цветение и сохранить луковицу

Не ставьте горшок возле батарей — сухой воздух ускоряет увядание цветка. После отцветания срезают цветонос, но листья оставляют: именно они питают луковицу для следующего цикла.

