Как ухаживать за амариллисом зимой - советы для быстрого и продолжительного цветения

Зацветет за 4 недели — как правильно ухаживать за амариллисом
Амариллис может зацвести уже через месяц после зимней посадки, если создать ему правильные условия. Это комнатное растение имеет собственный ритм развития и реагирует не на время года, а на тепло, свет и влагу.
Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за амариллисом зимой, чтобы цветение было ярким и продолжительным.
Почему амариллис так быстро цветет зимой
Амариллис имеет естественный ритм развития: его луковица накапливает силы заранее, а цветение запускается теплом и светом. Поэтому зимняя посадка часто дает стремительный результат — цветонос появляется уже через 3-4 недели. Голландские сорта особенно стабильны: они имеют крупные цветки, крепкие стебли и почти гарантированное цветение.
Три главных условия для здорового цветения
- Свет: яркий, рассеянный; лучше всего — южные и юго-восточные окна.
- Температура: 18-22 °C, без сквозняков и резких перепадов.
- Полив: умеренный — почва должна быть слегка влажной.
Чтобы цветонос рос ровно, горшок периодически поворачивают к свету.
Чем подкармливать амариллис во время цветения
В период активного цветения растение тратит много энергии, поэтому подкормка необходима. Лучше всего подойдут жидкие удобрения для цветущих или луковичных растений.
Подкармливают каждые 10-14 дней, обязательно по влажной почве — это продлевает цветение и делает окраску ярче.
Как продлить цветение и сохранить луковицу
Не ставьте горшок возле батарей — сухой воздух ускоряет увядание цветка. После отцветания срезают цветонос, но листья оставляют: именно они питают луковицу для следующего цикла.
Мы уже писали о том, какие деревья в зоне риска и как избежать зимних потерь.
Ранее объясняли то, как легко превратить обычный мандарин в домашнее тропическое дерево.
Подробнее рассказывали о том, что обязательно сделать в саду в январе.
Читайте Новини.LIVE!