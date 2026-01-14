Как защитить клубнику зимой без снега - укрытие, полив и советы садоводов

Клубника может не пережить зиму — одно действие спасает кусты
Бесснежная и сухая зима оставляет клубнику без естественного укрытия, из-за чего корни быстро промерзают даже при незначительных морозах. Это создает высокий риск потери ягодника уже в начале сезона.
Новини.LIVE рассказывает, как бесснежная зима угрожает клубнике и какие действия помогут уберечь корни от промерзания.
Почему бесснежная зима опасна
Снег работает как естественная изоляция, а без него почва промерзает быстрее. Больше всего рискуют:
- молодые посадки;
- грядки на открытых участках;
- песчаные почвы, которые теряют влагу и тепло.
Когда клубнику нужно укрывать
Если мороз опускается ниже -10...-15 °C и снега нет, укрытие становится необходимым. Лучше всего подходят:
- солома или сено;
- сухие листья;
- хвоя;
- агроволокно, наложенное свободно, без прижимания.
Укрытие должно "дышать", иначе при оттепелях возникает риск выпревания.
Стоит ли поливать клубнику зимой
Да, но лишь до наступления устойчивых морозов. Влажная земля промерзает медленнее и защищает корни. Главное — не поливать кусты по мерзлой почве. Дополнительное увлажнение помогает удержать тепло в почве и уменьшает риск вымерзания молодых растений.
Когда лучше не трогать грядку
Если осенью укрытие уже сделали, почва достаточно влажная, а температура умеренная — дополнительные действия не нужны. Чрезмерная забота может вызвать загнивание под толстым слоем материала. Опытные садоводы советуют в таких условиях просто контролировать состояние грядки без лишнего вмешательства.
