Главная Дом и огород Клубника может не пережить зиму — одно действие спасает кусты

Клубника может не пережить зиму — одно действие спасает кусты

Дата публикации 14 января 2026 01:13
Как защитить клубнику зимой без снега - укрытие, полив и советы садоводов
Человек ухаживает за клубникой. Фото: Pinterest

Бесснежная и сухая зима оставляет клубнику без естественного укрытия, из-за чего корни быстро промерзают даже при незначительных морозах. Это создает высокий риск потери ягодника уже в начале сезона.

Новини.LIVE рассказывает, как бесснежная зима угрожает клубнике и какие действия помогут уберечь корни от промерзания.

Почему бесснежная зима опасна

Снег работает как естественная изоляция, а без него почва промерзает быстрее. Больше всего рискуют:

  • молодые посадки;
  • грядки на открытых участках;
  • песчаные почвы, которые теряют влагу и тепло.

Когда клубнику нужно укрывать

Если мороз опускается ниже -10...-15 °C и снега нет, укрытие становится необходимым. Лучше всего подходят:

  • солома или сено;
  • сухие листья;
  • хвоя;
  • агроволокно, наложенное свободно, без прижимания.

Укрытие должно "дышать", иначе при оттепелях возникает риск выпревания.

Стоит ли поливать клубнику зимой

Да, но лишь до наступления устойчивых морозов. Влажная земля промерзает медленнее и защищает корни. Главное — не поливать кусты по мерзлой почве. Дополнительное увлажнение помогает удержать тепло в почве и уменьшает риск вымерзания молодых растений.

Когда лучше не трогать грядку

Если осенью укрытие уже сделали, почва достаточно влажная, а температура умеренная — дополнительные действия не нужны. Чрезмерная забота может вызвать загнивание под толстым слоем материала. Опытные садоводы советуют в таких условиях просто контролировать состояние грядки без лишнего вмешательства.

снег зима советы клубника полив защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
