Головна Дім та город Замерзлий компост знову працює — перевірений зимовий метод

Замерзлий компост знову працює — перевірений зимовий метод

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 19:49
Як активувати замерзлий компост узимку - способи запуску та утеплення
Купа компосту в снігу. Фото: iStockphoto

Компост може працювати без перерв навіть узимку, якщо правильно його запустити. Кілька простих дій допомагають відновити тепло всередині купи й прискорити достигання гумусу.

Новини.LIVE пояснює, як активувати замерзлий компост і що додати для швидкого запуску.

Читайте також:

Чому компост перестає працювати взимку 

Компост замерзає через порушення балансу між вологістю, органікою та доступом повітря. Якщо в купі переважають сухі матеріали, бракує води або вона не утеплена, мікроорганізми припиняють діяльність. У такому стані купа не виробляє тепло, і процес компостування зупиняється.

Природні активатори, що запускають компост 

  • Свіжий гній або пташиний послід у невеликій кількості.
  • Настій кропиви або живокосту.
  • Дріжджовий розчин із цукром.
  • Готові біоактиватори з магазинів.

Ці засоби оживляють мікрофлору, яка починає підігрівати купу зсередини.

Формула правильного компосту взимку 

Щоб компост прогрівався навіть у холод, важливо дотримуватися пропорції: 1 частина "зелених" матеріалів — фруктові та овочеві відходи, трава, гній — і 2 частини "коричневих" — солома, листя, гілки, картон. Такий баланс забезпечує постійне тепло та запобігає загниванню.

Як підтримати температуру і вологість 

  • Проколювати купу вилами кожні 2-3 тижні.
  • Не утрамбовувати шари занадто щільно.
  • Додавати грубі фракції для аерації.
  • Підтримувати вологість на рівні "відтиснутої губки".

Утеплення компостної купи взимку 

Щоб компост не промерзав, його вкривають соломою, сухим листям, мішковиною, старими ковдрами або агроволокном. Додаткове укриття ґрунтом чи тирсою допомагає утримувати тепло. Чим більша купа, тим довше вона зберігає температуру і продовжує працювати навіть у сильні морози.

Ми вже писали про те, які натуральні засоби дають найкращий результат для молодої розсади.

Раніше повідомлялося про те, як правильно використовувати диски, щоб зберегти майбутній урожай.

Також ми пояснювали те, як працює сівозміна та як правильно планувати посадки.

зима поради ефективні способи догляд компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
