Как активировать замерзший компост зимой - способы запуска и утепления

Куча компоста в снегу. Фото: iStockphoto

Компост может работать без перерывов даже зимой, если правильно его запустить. Несколько простых действий помогают восстановить тепло внутри кучи и ускорить созревание гумуса.

Новини.LIVE объясняет, как активировать замерзший компост и что добавить для быстрого запуска.

Почему компост перестает работать зимой

Компост замерзает из-за нарушения баланса между влажностью, органикой и доступом воздуха. Если в куче преобладают сухие материалы, не хватает воды или она не утеплена, микроорганизмы прекращают деятельность. В таком состоянии куча не вырабатывает тепло, и процесс компостирования останавливается.

Природные активаторы, запускающие компост

Свежий навоз или птичий помет в небольшом количестве.

Настой крапивы или окопника.

Дрожжевой раствор с сахаром.

Готовые биоактиваторы из магазинов.

Эти средства оживляют микрофлору, которая начинает подогревать кучу изнутри.

Формула правильного компоста зимой

Чтобы компост прогревался даже в холод, важно соблюдать пропорции: 1 часть "зеленых" материалов — фруктовые и овощные отходы, трава, навоз — и 2 части "коричневых" — солома, листья, ветки, картон. Такой баланс обеспечивает постоянное тепло и предотвращает загнивание.

Как поддержать температуру и влажность

Прокалывать кучу вилами каждые 2-3 недели.

Не утрамбовывать слои слишком плотно.

Добавлять грубые фракции для аэрации.

Поддерживать влажность на уровне "отжатой губки".

Утепление компостной кучи зимой

Чтобы компост не промерзал, его укрывают соломой, сухими листьями, мешковиной, старыми одеялами или агроволокном. Дополнительное укрытие почвой или опилками помогает удерживать тепло. Чем больше куча, тем дольше она сохраняет температуру и продолжает работать даже в сильные морозы.

