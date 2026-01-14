Відео
Головна Дім та город Орхідея не виживе без цього догляду — головні поради на січень

Орхідея не виживе без цього догляду — головні поради на січень

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:01
Як доглядати за орхідеєю в січні - головні правила, полив, температура і помилки
Дівчина доглядає орхідеї. Фото: Pinterest

У січні орхідея входить у період спокою, тому навіть звичний догляд може нашкодити її кореням і листю. Без правильного режиму поливу, температури та повітрообміну рослина швидко слабшає.

Новини.LIVE розповідає, які правила допоможуть орхідеї без втрат пережити зиму.

Чому січень — найважчий місяць для орхідеї

У цей період більшість орхідей переходять у фазу спокою. Температурні перепади, сухе повітря від опалення та нестача світла роблять рослину вразливою. Тому догляд у січні кардинально відрізняється від літнього або весняного.

Мінімальний полив — для більшості орхідей раз на місяць

У період спокою орхідею поливають не частіше одного разу, а деякі види (як-от дендробіуми) не потребують поливу взагалі. Надлишок вологи взимку призводить до загнивання коренів. Щоб уникнути помилок, перед поливом завжди перевіряйте, чи повністю висох субстрат — у холодний сезон він підсихає значно повільніше.

Обприскування — тільки за потреби й дуже обережно

Якщо в приміщенні занадто тепло, рослину можна злегка обприскувати у другій половині дня. Але важливо, щоб вода не потрапляла в пазухи листків, інакше є ризик загнивання. Для підтримання вологості краще ставити поруч відкриту ємність із водою — це безпечніше для орхідеї, ніж часті обприскування.

Вентиляція — обов’язкова у теплому приміщенні

У кімнатах із працюючим опаленням повітря застоюється та пересушується. Орхідеї потрібен постійний притік свіжого повітря, але без протягів. Щоб уникнути стресу для рослини, провітрюйте коротко, але регулярно — цього достатньо, щоб підтримати здоровий мікроклімат.

Температурний режим — головний фактор успіху

Нічна температура не повинна падати нижче:

  • +18°C — для теплолюбних сортів;
  • +8°C — для холодостійких орхідей.

Різкі коливання температури взимку можуть спричинити опадання бутонів і зупинку росту.

поради орхідея догляд січень полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
