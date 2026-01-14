Видео
Україна
Видео

Орхидея не выживет без этого ухода — главные советы на январь

Орхидея не выживет без этого ухода — главные советы на январь

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 17:01
Как ухаживать за орхидеей в январе - главные правила, полив, температура и ошибки
Девушка ухаживает за орхидеями. Фото: Pinterest

В январе орхидея входит в период покоя, поэтому даже привычный уход может навредить ее корням и листьям. Без правильного режима полива, температуры и воздухообмена растение быстро ослабевает.

Новини.LIVE рассказывает, какие правила помогут орхидее без потерь пережить зиму.

Читайте также:

Почему январь — самый тяжелый месяц для орхидеи

В этот период большинство орхидей переходят в фазу покоя. Температурные перепады, сухой воздух от отопления и недостаток света делают растение уязвимым. Поэтому уход в январе кардинально отличается от летнего или весеннего.

Минимальный полив — для большинства орхидей раз в месяц

В период покоя орхидею поливают не чаще одного раза, а некоторые виды (например дендробиумы) не нуждаются в поливе вообще. Избыток влаги зимой приводит к загниванию корней. Чтобы избежать ошибок, перед поливом всегда проверяйте, полностью ли высох субстрат — в холодный сезон он подсыхает значительно медленнее.

Опрыскивание — только по необходимости и очень осторожно

Если в помещении слишком тепло, растение можно слегка опрыскивать во второй половине дня. Но важно, чтобы вода не попадала в пазухи листьев, иначе есть риск загнивания. Для поддержания влажности лучше ставить рядом открытую емкость с водой — это безопаснее для орхидеи, чем частые опрыскивания.

Вентиляция — обязательна в теплом помещении

В комнатах с работающим отоплением воздух застаивается и пересушивается. Орхидее нужен постоянный приток свежего воздуха, но без сквозняков. Чтобы избежать стресса для растения, проветривайте коротко, но регулярно — этого достаточно, чтобы поддержать здоровый микроклимат.

Температурный режим — главный фактор успеха

Ночная температура не должна падать ниже:

  • +18°C — для теплолюбивых сортов;
  • +8°C — для холодостойких орхидей.

Резкие колебания температуры зимой могут вызвать опадение бутонов и остановку роста.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
