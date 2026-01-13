Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як виростити малину із заморожених ягід — простий спосіб

Як виростити малину із заморожених ягід — простий спосіб

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:54
Як отримати насіння малини із заморожених ягід та висіяти його наприкінці зими
Людина доглядає малину. Фото: Freepik

Наприкінці зими багато садівників починають вирощувати малину вдома, і для посіву не обов’язково купувати насіння — його легко отримати зі звичайних заморожених ягід. Метод простий і дає гарні сходи.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати насіння з замороженої малини та висіяти його для майбутнього врожаю.

Реклама
Читайте також:

Як отримати насіння з заморожених ягід

Беруть цілі ягоди без цукру, розморожують при кімнатній температурі та розминають до м’якої маси. Її промивають через сито, щоб відокремити насіння, після чого підсушують 1-2 дні у теплому місці.

Підготовка та посів

Насіння змішують із вологим піском або кокосовим субстратом і залишають на 7-10 днів у прохолоді. Для посіву готують легку суміш торфу, піску й садової землі. Насіння розкладають по поверхні, не заглиблюють, злегка присипають піском, зволожують і накривають плівкою.

Проростання та догляд

Контейнери тримають у світлому місці при +20 °C. Провітрюють щодня. Сходи з’являються через 2-3 тижні. Коли сформуються справжні листочки, укриття знімають, а при 3-4 листках рослини пікірують у окремі горщики.

Висадка у відкритий ґрунт

Навесні або на початку літа розсаду загартовують та висаджують у сонячне місце з пухким ґрунтом. Після посадки землю ущільнюють і поливають. У перші тижні важливо слідкувати за вологістю та не допускати пересихання, щоб молоді кущики швидше прижилися.

Ми вже розповідали про те, які дерева в зоні ризику та як уникнути зимових втрат.

Також раніше пояснювали те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Детальніше ми розповідали про те, що обов’язково зробити в саду в січні.

зима поради посів малина насіння
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації