Як отримати насіння малини із заморожених ягід та висіяти його наприкінці зими

Людина доглядає малину. Фото: Freepik

Наприкінці зими багато садівників починають вирощувати малину вдома, і для посіву не обов’язково купувати насіння — його легко отримати зі звичайних заморожених ягід. Метод простий і дає гарні сходи.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати насіння з замороженої малини та висіяти його для майбутнього врожаю.

Реклама

Читайте також:

Як отримати насіння з заморожених ягід

Беруть цілі ягоди без цукру, розморожують при кімнатній температурі та розминають до м’якої маси. Її промивають через сито, щоб відокремити насіння, після чого підсушують 1-2 дні у теплому місці.

Підготовка та посів

Насіння змішують із вологим піском або кокосовим субстратом і залишають на 7-10 днів у прохолоді. Для посіву готують легку суміш торфу, піску й садової землі. Насіння розкладають по поверхні, не заглиблюють, злегка присипають піском, зволожують і накривають плівкою.

Проростання та догляд

Контейнери тримають у світлому місці при +20 °C. Провітрюють щодня. Сходи з’являються через 2-3 тижні. Коли сформуються справжні листочки, укриття знімають, а при 3-4 листках рослини пікірують у окремі горщики.

Висадка у відкритий ґрунт

Навесні або на початку літа розсаду загартовують та висаджують у сонячне місце з пухким ґрунтом. Після посадки землю ущільнюють і поливають. У перші тижні важливо слідкувати за вологістю та не допускати пересихання, щоб молоді кущики швидше прижилися.

Ми вже розповідали про те, які дерева в зоні ризику та як уникнути зимових втрат.

Також раніше пояснювали те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Детальніше ми розповідали про те, що обов’язково зробити в саду в січні.