Как получить семена малины из замороженных ягод и высеять их в конце зимы

В конце зимы многие садоводы начинают выращивать малину дома, и для посева не обязательно покупать семена — их легко получить из обычных замороженных ягод. Метод простой и дает хорошие всходы.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить семена из замороженной малины и высеять их для будущего урожая.

Как получить семена из замороженных ягод

Берут целые ягоды без сахара, размораживают при комнатной температуре и разминают до мягкой массы. Ее промывают через сито, чтобы отделить семена, после чего подсушивают 1-2 дня в теплом месте.

Подготовка и посев семян

Семена смешивают с влажным песком или кокосовым субстратом и оставляют на 7-10 дней в прохладе. Для посева готовят легкую смесь торфа, песка и садовой земли. Семена раскладывают по поверхности, не заглубляют, слегка присыпают песком, увлажняют и накрывают пленкой.

Прорастание и уход

Контейнеры держат в светлом месте при +20 °С. Проветривают ежедневно. Всходы появляются через 2-3 недели. Когда сформируются настоящие листочки, укрытие снимают, а при 3-4 листьях растения пикируют в отдельные горшочки.

Высадка в открытый грунт

Весной или в начале лета рассаду закаляют и высаживают в солнечное место с рыхлой почвой. После посадки землю уплотняют и поливают. В первые недели важно следить за влажностью и не допускать пересыхания, чтобы молодые кустики быстрее прижились.

