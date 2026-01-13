Видео
Главная Дом и огород Как вырастить малину из замороженных ягод — простой способ

Как вырастить малину из замороженных ягод — простой способ

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 16:54
Как получить семена малины из замороженных ягод и высеять их в конце зимы
Человек ухаживает за малиной. Фото: Freepik

В конце зимы многие садоводы начинают выращивать малину дома, и для посева не обязательно покупать семена — их легко получить из обычных замороженных ягод. Метод простой и дает хорошие всходы.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить семена из замороженной малины и высеять их для будущего урожая.

Читайте также:

Как получить семена из замороженных ягод

Берут целые ягоды без сахара, размораживают при комнатной температуре и разминают до мягкой массы. Ее промывают через сито, чтобы отделить семена, после чего подсушивают 1-2 дня в теплом месте.

Подготовка и посев семян

Семена смешивают с влажным песком или кокосовым субстратом и оставляют на 7-10 дней в прохладе. Для посева готовят легкую смесь торфа, песка и садовой земли. Семена раскладывают по поверхности, не заглубляют, слегка присыпают песком, увлажняют и накрывают пленкой.

Прорастание и уход

Контейнеры держат в светлом месте при +20 °С. Проветривают ежедневно. Всходы появляются через 2-3 недели. Когда сформируются настоящие листочки, укрытие снимают, а при 3-4 листьях растения пикируют в отдельные горшочки.

Высадка в открытый грунт

Весной или в начале лета рассаду закаляют и высаживают в солнечное место с рыхлой почвой. После посадки землю уплотняют и поливают. В первые недели важно следить за влажностью и не допускать пересыхания, чтобы молодые кустики быстрее прижились.

Мы уже рассказывали о том, какие деревья в зоне риска и как избежать зимних потерь.

Также ранее объясняли то, как легко превратить обычный мандарин в домашнее тропическое дерево.

Подробнее мы рассказывали о том, что обязательно сделать в саду в январе.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
