Уход за розами в январе - как правильно обрезать розы для обильного цветения

Чтобы розы зацвели обильно весной, важно провести одну простую зимнюю процедуру именно в январе — она формирует крепкий куст и стимулирует появление большого количества бутонов. Даже во время покоя растение нуждается в минимальном, но правильном уходе.

Новини.LIVE объясняет, что нужно сделать сейчас, чтобы розы гарантированно радовали обильным и продолжительным цветением.

Почему именно январь важен для роз

Даже в период покоя плетистые и кустовые розы требуют внимания. Зимняя обрезка формирует растение, укрепляет побеги и задает направление роста. Если выполнить ее вовремя, куст образует больше цветочных почек и равномерно зацветет.

Основные правила обрезки

Удалите сухие, поврежденные и больные ветки.

Молодые побеги подвяжите к опорам.

Боковые отростки укоротите на две трети.

Основные стебли закрепите на шпалере, формируя горизонталь или веер.

Специалисты советуют не обрезать розы в первые два года после посадки, чтобы они успели укорениться.

Что делать с загущенным кустом

Если роза слишком густая, старые ветви у основания стоит вырезать полностью. Это открывает центр куста, улучшает проветривание и стимулирует рост молодых побегов весной. Правильно проведенная обрезка помогает избежать болезней и формирует крепкую структуру куста.

Чем грозит отсутствие зимней обрезки

Без январской обрезки розы формируют хаотичные побеги, которые плохо держат бутоны и чаще поражаются грибковыми инфекциями. Перекрещенные стебли трутся друг о друга, создавая ранки, через которые проникают болезни. В результате куст ослабевает и цветет значительно хуже.

