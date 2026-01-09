Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Розы зацветут обильно — что нужно сделать в январе

Розы зацветут обильно — что нужно сделать в январе

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 17:01
Уход за розами в январе - как правильно обрезать розы для обильного цветения
Человек ухаживает за розами в саду. Фото: Epicgardening

Чтобы розы зацвели обильно весной, важно провести одну простую зимнюю процедуру именно в январе — она формирует крепкий куст и стимулирует появление большого количества бутонов. Даже во время покоя растение нуждается в минимальном, но правильном уходе.

Новини.LIVE объясняет, что нужно сделать сейчас, чтобы розы гарантированно радовали обильным и продолжительным цветением.

Реклама
Читайте также:

Почему именно январь важен для роз

Даже в период покоя плетистые и кустовые розы требуют внимания. Зимняя обрезка формирует растение, укрепляет побеги и задает направление роста. Если выполнить ее вовремя, куст образует больше цветочных почек и равномерно зацветет.

Основные правила обрезки

  • Удалите сухие, поврежденные и больные ветки.
  • Молодые побеги подвяжите к опорам.
  • Боковые отростки укоротите на две трети.
  • Основные стебли закрепите на шпалере, формируя горизонталь или веер.

Специалисты советуют не обрезать розы в первые два года после посадки, чтобы они успели укорениться.

Что делать с загущенным кустом

Если роза слишком густая, старые ветви у основания стоит вырезать полностью. Это открывает центр куста, улучшает проветривание и стимулирует рост молодых побегов весной. Правильно проведенная обрезка помогает избежать болезней и формирует крепкую структуру куста.

Чем грозит отсутствие зимней обрезки

Без январской обрезки розы формируют хаотичные побеги, которые плохо держат бутоны и чаще поражаются грибковыми инфекциями. Перекрещенные стебли трутся друг о друга, создавая ранки, через которые проникают болезни. В результате куст ослабевает и цветет значительно хуже.

Мы уже рассказывали о том, какие деревья в зоне риска и как избежать зимних потерь.

Также ранее объясняли то, как легко превратить обычный мандарин в домашнее тропическое дерево.

Подробнее мы рассказывали о том, что обязательно сделать в саду в январе.

цветы советы сад уход розы январь обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации