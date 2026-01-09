Уход за розами в январе - как правильно обрезать розы для обильного цветения

Розы зацветут обильно — что нужно сделать в январе
Чтобы розы зацвели обильно весной, важно провести одну простую зимнюю процедуру именно в январе — она формирует крепкий куст и стимулирует появление большого количества бутонов. Даже во время покоя растение нуждается в минимальном, но правильном уходе.
Новини.LIVE объясняет, что нужно сделать сейчас, чтобы розы гарантированно радовали обильным и продолжительным цветением.
Почему именно январь важен для роз
Даже в период покоя плетистые и кустовые розы требуют внимания. Зимняя обрезка формирует растение, укрепляет побеги и задает направление роста. Если выполнить ее вовремя, куст образует больше цветочных почек и равномерно зацветет.
Основные правила обрезки
- Удалите сухие, поврежденные и больные ветки.
- Молодые побеги подвяжите к опорам.
- Боковые отростки укоротите на две трети.
- Основные стебли закрепите на шпалере, формируя горизонталь или веер.
Специалисты советуют не обрезать розы в первые два года после посадки, чтобы они успели укорениться.
Что делать с загущенным кустом
Если роза слишком густая, старые ветви у основания стоит вырезать полностью. Это открывает центр куста, улучшает проветривание и стимулирует рост молодых побегов весной. Правильно проведенная обрезка помогает избежать болезней и формирует крепкую структуру куста.
Чем грозит отсутствие зимней обрезки
Без январской обрезки розы формируют хаотичные побеги, которые плохо держат бутоны и чаще поражаются грибковыми инфекциями. Перекрещенные стебли трутся друг о друга, создавая ранки, через которые проникают болезни. В результате куст ослабевает и цветет значительно хуже.
