Догляд за трояндами в січні - як правильно обрізати троянди для рясного цвітіння

Щоб троянди зацвіли рясно навесні, важливо провести одну просту зимову процедуру саме в січні — вона формує міцний кущ і стимулює появу великої кількості бутонів. Навіть під час спокою рослина потребує мінімального, але правильного догляду.

Чому саме січень важливий для троянд

Навіть у період спокою плетисті та кущові троянди потребують уваги. Зимова обрізка формує рослину, зміцнює пагони та задає напрямок росту. Якщо виконати її вчасно, кущ утворить більше квіткових бруньок і рівномірно зацвіте.

Основні правила обрізки

Видаліть сухі, пошкоджені та хворі гілки.

Молоді пагони підв’яжіть до опор.

Бічні відростки укоротіть на дві третини.

Основні стебла закріпіть на шпалері, формуючи горизонталь або віяло.

Фахівці радять не обрізати троянди в перші два роки після посадки, щоб вони встигли укоренитися.

Що робити з загущеним кущем

Якщо троянда надто густа, старі гілки біля основи варто вирізати повністю. Це відкриває центр куща, покращує провітрювання й стимулює ріст молодих пагонів навесні. Правильно проведена обрізка допомагає уникнути хвороб і формує міцну структуру куща.

Чим загрожує відсутність зимової обрізки

Без січневої обрізки троянди формують хаотичні пагони, які погано тримають бутони й частіше уражаються грибковими інфекціями. Перехрещені стебла труться одне об одне, створюючи ранки, через які проникають хвороби. У результаті кущ слабшає і цвіте значно гірше.

