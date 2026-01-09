Догляд за трояндами в січні - як правильно обрізати троянди для рясного цвітіння

Троянди зацвітуть рясно — що потрібно зробити в січні
Щоб троянди зацвіли рясно навесні, важливо провести одну просту зимову процедуру саме в січні — вона формує міцний кущ і стимулює появу великої кількості бутонів. Навіть під час спокою рослина потребує мінімального, але правильного догляду.
Новини.LIVE пояснює, що потрібно зробити зараз, щоб троянди гарантовано тішили рясним і тривалим цвітінням.
Чому саме січень важливий для троянд
Навіть у період спокою плетисті та кущові троянди потребують уваги. Зимова обрізка формує рослину, зміцнює пагони та задає напрямок росту. Якщо виконати її вчасно, кущ утворить більше квіткових бруньок і рівномірно зацвіте.
Основні правила обрізки
- Видаліть сухі, пошкоджені та хворі гілки.
- Молоді пагони підв’яжіть до опор.
- Бічні відростки укоротіть на дві третини.
- Основні стебла закріпіть на шпалері, формуючи горизонталь або віяло.
Фахівці радять не обрізати троянди в перші два роки після посадки, щоб вони встигли укоренитися.
Що робити з загущеним кущем
Якщо троянда надто густа, старі гілки біля основи варто вирізати повністю. Це відкриває центр куща, покращує провітрювання й стимулює ріст молодих пагонів навесні. Правильно проведена обрізка допомагає уникнути хвороб і формує міцну структуру куща.
Чим загрожує відсутність зимової обрізки
Без січневої обрізки троянди формують хаотичні пагони, які погано тримають бутони й частіше уражаються грибковими інфекціями. Перехрещені стебла труться одне об одне, створюючи ранки, через які проникають хвороби. У результаті кущ слабшає і цвіте значно гірше.
