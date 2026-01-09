Відео
Головна Дім та город Троянди зацвітуть рясно — що потрібно зробити в січні

Троянди зацвітуть рясно — що потрібно зробити в січні

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 17:01
Догляд за трояндами в січні - як правильно обрізати троянди для рясного цвітіння
Людина доглядає троянди в саду. Фото: Epicgardening

Щоб троянди зацвіли рясно навесні, важливо провести одну просту зимову процедуру саме в січні — вона формує міцний кущ і стимулює появу великої кількості бутонів. Навіть під час спокою рослина потребує мінімального, але правильного догляду.

Новини.LIVE пояснює, що потрібно зробити зараз, щоб троянди гарантовано тішили рясним і тривалим цвітінням.

Читайте також:

Чому саме січень важливий для троянд

Навіть у період спокою плетисті та кущові троянди потребують уваги. Зимова обрізка формує рослину, зміцнює пагони та задає напрямок росту. Якщо виконати її вчасно, кущ утворить більше квіткових бруньок і рівномірно зацвіте.

Основні правила обрізки

  • Видаліть сухі, пошкоджені та хворі гілки.
  • Молоді пагони підв’яжіть до опор.
  • Бічні відростки укоротіть на дві третини.
  • Основні стебла закріпіть на шпалері, формуючи горизонталь або віяло.

Фахівці радять не обрізати троянди в перші два роки після посадки, щоб вони встигли укоренитися.

Що робити з загущеним кущем

Якщо троянда надто густа, старі гілки біля основи варто вирізати повністю. Це відкриває центр куща, покращує провітрювання й стимулює ріст молодих пагонів навесні. Правильно проведена обрізка допомагає уникнути хвороб і формує міцну структуру куща.

Чим загрожує відсутність зимової обрізки

Без січневої обрізки троянди формують хаотичні пагони, які погано тримають бутони й частіше уражаються грибковими інфекціями. Перехрещені стебла труться одне об одне, створюючи ранки, через які проникають хвороби. У результаті кущ слабшає і цвіте значно гірше.

Ми вже розповідали про те, які дерева в зоні ризику та як уникнути зимових втрат.

Також раніше пояснювали те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Детальніше ми розповідали про те, що обов’язково зробити в саду в січні.

квіти поради сад догляд троянди січень обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
