Бегония взорвется цветами зимой — попробуй эту подкормку

Бегония взорвется цветами зимой — попробуй эту подкормку

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 23:45
Как подкормить бегонию зимой - банановая кожура, почва, горшок и условия для цветения
Бегония в горшке на подоконнике. Фото: iStockphoto

Бегония может формировать бутоны даже в январе, если создать правильные условия и обеспечить питательные вещества. Зимой растение нуждается в легкой подкормке, воздухопроницаемой почве и стабильной температуре.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить бегонию и как подготовить вазон для зимнего цветения.

Читайте также:

Почему бегония может цвести даже в январе

Бегония не переходит в глубокий период покоя, поэтому при правильном уходе она продолжает образовывать бутоны. Ключевые факторы — достаточный свет, питательная почва и контроль влажности. Даже зимой растение способно радовать цветами, если корневая система не страдает от переувлажнения или недостатка кислорода.

Выбор горшка: почему это так важно

Правильный вазон определяет темп роста и здоровье бегонии.

  • Горшок должен быть лишь немного больше корневой системы.
  • Слишком большой контейнер задерживает влагу и провоцирует гнили.
  • Обязателен дренажный слой, который зимой критически важен для защиты корней.

Какой грунт нужен бегонии

Субстрат должен быть легким и воздухопроницаемым. Подойдет готовая смесь для цветущих растений или собственная смесь:

  • садовая земля;
  • торф;
  • песок.

Такая основа хорошо удерживает влагу, но не позволяет корням "задохнуться".

Самая эффективная натуральная подкормка — банановая кожура

Банановые кожуры обогащают почву калием, фосфором и магнием — элементами, стимулирующими активное цветение. Варианты использования:

  • измельчить и заложить в верхний слой почвы;
  • сделать настой, залив кожуру горячей водой.

Такая подкормка работает мягко, но обеспечивает стабильное развитие бутонов.

Свет и температура для зимнего цветения

  • Бегония нуждается в ярком рассеянном свете.
  • Прямое солнце зимой может обжечь листья.
  • Комфортная температура: 18-22°C, без сквозняков и резких перепадов.
  • При недостатке света растение прекращает формировать бутоны.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
