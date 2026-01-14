Як підживити бегонію взимку - бананова шкірка, ґрунт, горщик і умови для цвітіння

Бегонія в горщику на підвіконні. Фото: iStockphoto

Бегонія може формувати бутони навіть у січні, якщо створити правильні умови та забезпечити поживні речовини. Взимку рослина потребує легкого підживлення, повітропроникного ґрунту та стабільної температури.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити бегонію та як підготувати вазон для зимового цвітіння.

Чому бегонія може цвісти навіть у січні

Бегонія не переходить у глибокий період спокою, тому при правильному догляді вона продовжує утворювати бутони. Ключові фактори — достатнє світло, поживний ґрунт та контроль вологості. Навіть узимку рослина здатна тішити квітами, якщо коренева система не страждає від перезволоження чи нестачі кисню.

Вибір горщика: чому це так важливо

Правильний вазон визначає темп росту та здоров’я бегонії.

Горщик має бути лише трохи більшим за кореневу систему.

Занадто великий контейнер затримує вологу та провокує гнилі.

Обов’язковий дренажний шар, який узимку критично важливий для захисту коріння.

Який ґрунт потрібен бегонії

Субстрат має бути легким і повітропроникним. Підійде готова суміш для квітучих рослин або власна суміш:

садова земля;

торф;

пісок.

Така основа добре утримує вологу, але не дозволяє корінню "задихнутися".

Найефективніше натуральне підживлення — бананова шкірка

Бананові шкірки збагачують ґрунт калієм, фосфором та магнієм — елементами, що стимулюють активне цвітіння. Варіанти використання:

подрібнити й закласти у верхній шар ґрунту;

зробити настій, заливши шкірки гарячою водою.

Таке підживлення працює м’яко, але забезпечує стабільний розвиток бутонів.

Світло та температура для зимового цвітіння

Бегонія потребує яскравого розсіяного світла.

Пряме сонце взимку може обпалити листя.

Комфортна температура: 18-22°C, без протягів і різких перепадів.

При нестачі світла рослина припиняє формувати бутони.

