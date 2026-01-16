Як укривати троянди взимку - небезпечні матеріали та безпечні альтернативи

Дівчина доглядає троянди. Фото: House Digest

Взимку троянди особливо вразливі до морозів і різких перепадів температур, але деякі типи укриття можуть погіршити їхній стан і навіть призвести до загибелі. Помилка з матеріалом коштує всього куща.

Новини.LIVE пояснює, що можна використовувати для укриття троянд взимку, а від яких матеріалів краще відмовитися.

Чому троянди страждають узимку

Зимові умови небезпечні для бруньок і кореневої системи. Через вологість пагони тріскають, підмерзають, а відлиги змінюються заморозками, що створює надлишок холодної води у ґрунті. Це провокує загнивання та грибкові інфекції.

Небезпечні укриття для троянд

Помилка багатьох садівників — накривати кущі органічними матеріалами без вентиляції:

компост;

солома;

сухе листя.

Таке укриття утримує вологу, створює сире середовище та сприяє розвитку грибків. Крім того, солома й листя приваблюють гризунів, які пошкоджують пагони взимку.

Безпечна альтернатива — захисні ковпаки

Захисні ковпаки з легких теплоізоляційних матеріалів створюють стабільний мікроклімат. Вони:

захищають від морозів та вітру;

витримують снігове навантаження;

не створюють надмірної вологи всередині.

Підготовка до укриття

Видалити сухі та пошкоджені гілки.

Не робити сильну обрізку взимку.

Акуратно стягнути довгі пагони.

Встановити ковпак лише на непромерзлий ґрунт.

Присипати середину землею для додаткового теплоізоляційного шару.

Результат навесні

Правильно накриті троянди швидко відновлюються, формують здорові бруньки й активно цвітуть у сезон. Кущі стартують раніше за інші рослини й менш схильні до весняних хвороб, що помітно впливає на пишність цвітіння.

