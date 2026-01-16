Відео
Головна Дім та город Троянди можуть загинути взимку — яке укриття небезпечне для кущів

Троянди можуть загинути взимку — яке укриття небезпечне для кущів

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 23:45
Як укривати троянди взимку - небезпечні матеріали та безпечні альтернативи
Дівчина доглядає троянди. Фото: House Digest

Взимку троянди особливо вразливі до морозів і різких перепадів температур, але деякі типи укриття можуть погіршити їхній стан і навіть призвести до загибелі. Помилка з матеріалом коштує всього куща.

Новини.LIVE пояснює, що можна використовувати для укриття троянд взимку, а від яких матеріалів краще відмовитися.

Чому троянди страждають узимку

Зимові умови небезпечні для бруньок і кореневої системи. Через вологість пагони тріскають, підмерзають, а відлиги змінюються заморозками, що створює надлишок холодної води у ґрунті. Це провокує загнивання та грибкові інфекції.

Небезпечні укриття для троянд

Помилка багатьох садівників — накривати кущі органічними матеріалами без вентиляції:

  • компост;
  • солома;
  • сухе листя.

Таке укриття утримує вологу, створює сире середовище та сприяє розвитку грибків. Крім того, солома й листя приваблюють гризунів, які пошкоджують пагони взимку.

Безпечна альтернатива — захисні ковпаки

Захисні ковпаки з легких теплоізоляційних матеріалів створюють стабільний мікроклімат. Вони:

  • захищають від морозів та вітру;
  • витримують снігове навантаження;
  • не створюють надмірної вологи всередині.

Підготовка до укриття

  • Видалити сухі та пошкоджені гілки.
  • Не робити сильну обрізку взимку.
  • Акуратно стягнути довгі пагони.
  • Встановити ковпак лише на непромерзлий ґрунт.
  • Присипати середину землею для додаткового теплоізоляційного шару.

Результат навесні

Правильно накриті троянди швидко відновлюються, формують здорові бруньки й активно цвітуть у сезон. Кущі стартують раніше за інші рослини й менш схильні до весняних хвороб, що помітно впливає на пишність цвітіння.

рослини зима поради ефективні способи троянди
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
