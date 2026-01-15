Кондиційність насіння - що це означає, які показники важливі та як вони впливають на сходи

Дівчина тримає насіння. Фото: Freepik

Кондиційність насіння — це показник його якості, від якого залежить, наскільки дружно та швидко проростуть майбутні культури. Розуміння цього параметра допомагає уникнути провалів під час посіву.

що включає кондиційність насіння та як вона впливає на сходи.

Що означає кондиційність насіння

Кондиційність — це комплекс характеристик, які визначають якість насіння та його придатність до посіву. Сюди входять:

схожість — відсоток насіння, що проросте;

чистота — відсутність домішок;

масса тисячі насінин — показник повноцінності;

вологість — впливає на зберігання та життєздатність.

Чому кондиційність впливає на сходи

Від кондиційності залежить, чи отримає садівник рівні та дружні сходи. Насіння низької якості:

проростає повільно або частково;

дає слабкі рослини з низьким імунітетом;

вимагає пересіву, що збільшує витрати часу та матеріалу.

Як визначити якісне насіння

Перед покупкою варто звернути увагу на:

упаковку з повним описом характеристик;

термін придатності;

рівень схожості (не нижче 80%);

відсутність пошкоджень і слідів вологи.

Навіть якісне насіння потребує правильних умов: сухого зберігання, передпосівної обробки та відповідного ґрунту. Тоді його кондиційність максимально реалізується у потужні сходи.

